Blumenkohl-Curry aus dem Ofen: Koche den Klassiker mal anders

Ofengerichte sind wie gemacht für die kalten Tage. Wenn es draußen früh dunkel wird und wir es uns am liebsten drinnen gemütlich zu machen, statt um die Häuser zu ziehen, dann freuen wir uns über Leckereien aus der Röhre. Wie wäre es zum Beispiel mit einem heißen Blumenkohl-Curry aus dem Ofen? Wir servieren es mit Reis und lassen es uns jetzt gern öfter schmecken.

Rezept für Blumenkohl-Curry aus dem Ofen

Dieses Curry wird eben nicht in der Pfanne gekocht. Stattdessen kommt unser Blumenkohl-Curry aus dem Ofen. Dadurch entwickelt es noch einmal ganz besondere Röstaromen, die dem Gericht das gewisse Etwas verleihen. Der Clou: Das Essen ist vegan, kommt also ohne tierische Zutaten aus. Es schmeckt aber so herrlich würzig, dass man sie überhaupt nicht vermisst. So lecker kann Veggie sein!

Unser Blumenkohl-Curry aus dem Ofen kommt mit wenigen Zutaten aus, kann aber nach Lust und Laune verändert werden. Wenn du dir zum Beispiel mehr Gemüse wünschst, dann füge doch einfach ein paar Kartoffeln oder Süßkartoffeln hinzu. Auch Kürbis oder Karotten schmecken super darin.

Um das Blumenkohl-Curry aus dem Ofen zuzubereiten, musst du den Kohlkopf zunächst waschen und zerkleinern. Die Röschen kochst du anschließend etwa zehn Minuten in Salzwasser. Derweil ist Zeit für die schnelle Soße. Dafür werden Knoblauch, Zwiebel und Ingwer geschält und gehackt und mit Kokosmilch und stückigen Tomaten aus der Dose verrührt. Das Ganze verfeinerst du mit Curry- und Paprikapulver, gemahlenem Kreuzkümmel und Stärke und schmeckst es mit Salz und Pfeffer ab.

Wenn du den Blumenkohl abgegossen hast, schüttest du ihn in eine gefettete Auflaufform und verteilst die Soße darüber. Nun dauert es noch maximal 15 Minuten, dann kann das Blumenkohl-Curry aus dem Ofen wieder herausgenommen werden.

