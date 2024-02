Wir lieben die italienische Küche und ihre Klassiker. Nichts versetzt einen so sehr in Urlaubsstimmung, die das Essen aus dem Süden. Aber manchmal darf es ruhig etwas kreativer zugehen. Die Spezialitäten lassen sich nämlich wunderbar neu interpretieren, wie diese Blumenkohl-Gnocchi beweisen. Na, bist du bereit?

Kreative Blumenkohl-Gnocchi: So schmeckt der Winter

Blumenkohl wird häufig als Beilage gegessen, doch er kann noch so viel mehr und ist äußerst vielseitig. So wie in diesem Rezept, in dem der Blumenkohl zu leckeren Gnocchi wird.

Hast du dich auch schon einmal gefragt, woher der Blumenkohl seinen Namen hat, obwohl weit und breit keine Blumen zu sehen sind? Die Antwort: Bei den Röschen handelt es sich um dicht zusammengedrängte Knospen mit noch nicht entfalteten Blüten – also Blumen.

Blumenkohl hat zu Unrecht ein etwas angestaubtes Image, denn er kann viel mehr, als nur gut auszusehen. Diese Gnocchi-Variante ist anders als erwartet und einfach unglaublich lecker. Unsere Blumenkohl-Gnocchi servieren wir mit einer würzigen Blumenkohl-Soße und Salbei-Blattspinat. Du siehst also, hier kommen gleich mehrere Highlights auf einem Teller zusammen.

