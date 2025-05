Diese Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer sind im Nu weggesnackt

Es muss nicht immer eine große Mahlzeit sein, wenn sich ein Hüngerchen meldet. Manchmal ist ein kleiner Snack wie diese knusprigen Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer genau richtig. Die servieren wir mit einem cremigen Avocado-Frischkäse-Dip. Hier ist das Rezept.

Knusprig: Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer

Außen knusprig, innen weich – so lassen sich die Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer wohl am besten beschreiben. Der kleine Snack besteht aus gehäckseltem Blumenkohl, geriebenem Cheddar, Parmesan, Eiern, Paniermehl, Knoblauch- und Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer und schmeckt einfach so gut, dass er ganz schnell vernascht ist. Das Beste: Im Airfryer brauchen die Bällchen gerade einmal 15 Minuten, bis sie servierfertig sind.

Möchtest du die köstlichen Blumenkohl-Käse-Bällchen nachkochen, teilst du zuerst den Blumenkohl in die einzelnen Röschen. Die gibst du in einen Mixer und zerkleinerst sie so lange, bis sie krümelig sind und eine reisähnliche Konsistenz haben. Dann brätst du den zerkleinerten Blumenkohl in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett für ein paar Minuten unter Rühren an. Danach vermengst du ihn mit Käse, Parmesan, Eiern, Paniermehl, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer und knetest alles zu einer formbaren Masse. Stich einzelne Portionen davon ab und rolle diese zu kleinen, etwa gleich großen Bällchen. Die legst du in den Korb des Airfryers und backst sie dann für 15 Minuten. Damit sie gleichmäßig knusprig werden, solltest du den Korb der Heißluftfritteuse ab und an etwas schütteln.

Für einen spannenden Geschmackskontrast gibt es zu den Blumenkohl-Käse-Bällchen noch einen frischen Avocado-Frischkäse-Dip. Den bereitest du am besten vor, während die Bällchen backen. Dafür kommen das Fruchtfleisch einer Avocado zusammen mit Frischkäse, Zitronensaft, Knoblauchpulver sowie Salz und Pfeffer in einen Mixer. Püriere alles gut durch, bis aus den Zutaten eine cremige Masse entsteht. Fülle diese in eine Schüssel um und serviere sie zu den noch warmen Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer.

Du hast einen Airfryer zu Hause? Dann bring ihn zum Glühen und probiere noch andere Snack-Rezepte aus der Heißluftfritteuse aus. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Mozzarella-Bällchen mit flüssigem Kern? Diese gefüllten Champignons sind ein tolles Fingerfood auf jedem Party-Büffet und unsere Brokkoli-Bites mit Parmesan sind ebenfalls schnell vernascht.