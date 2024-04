Cremiges Blumenkohl-Kartoffelpüree: klassische Beilage mal anders

Kartoffeln sind wohl eine der liebsten Beilagen, wenn nicht sogar die liebste Beilage, der Deutschen. Sie kommen in zahlreichen verschiedenen Variationen auf den Tisch. Besonders leicht gemacht ist ein Kartoffelstampf. Wer den etwas aufpeppen möchte, gibt noch ein weiteres Gemüse dazu und zaubert sich ein Blumenkohl-Kartoffelpüree. Geht ganz leicht und schmeckt fantastisch!

Rezept für Blumenkohl-Kartoffelpüree: Beilage mit Pepp

Der Vorteil unseres Blumenkohl-Kartoffelpürees im Gegensatz zu einem herkömmlichen Kartoffelstampf: Es weist einen geringeren Anteil von Kohlenhydraten auf, da ein Teil der Knollen ausgetauscht und mit Blumenkohl ersetzt wird.

Dabei ist es dir überlassen, ob du dich an die Mengenangaben aus unserem Rezept hältst oder noch mehr Blumenkohl und dafür weniger Kartoffeln verwendest. Probiere dich einfach mal durch unterschiedliche Varianten und finde heraus, welche dir am besten schmeckt.

Gut zu wissen: Die Sortenvielfalt von Kartoffeln ist enorm. Weltweit gibt es etwa 5.000 verschiedene Kartoffelsorten. Die Erdäpfel sind besonders anpassungsfähig und können deshalb fast überall rund um den Globus angebaut werden. Aber welche Kartoffeln eignen sich besonders für Kartoffelpüree? Und wodurch zeichnen sich festkochende Kartoffeln aus? Finde es in unserem Leckerwissen heraus!

Das Blumenkohl-Kartoffelpüree passt genau wie ein herkömmlicher Kartoffelstampf zu allerlei Gerichten. Serviere es zu Fischstäbchen und Spinat und koche so einen echten Kindheitsklassiker nach. Aber es passt auch zu vielen anderen Rezepten.

Ein Tipp: Hast du zu viel gekocht, hebe das Blumenkohl-Kartoffelpüree auf. Wir braten Reste davon gern am nächsten in der Pfanne etwas knusprig an.

Entdecke die leckere Welt der Kartoffelbeilagen und bereite dir beim nächsten Mal buttrige Fondant-Kartoffeln zu. Ebenfalls unglaublich köstlich sind Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen und Fächerkartoffeln mit Knoblauch und Zitrone. Wir wünschen guten Appetit!