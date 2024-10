Diesen Kuchen aus Filoteig willst du immer wieder backen

Kuchen schmecken immer. Wenn sie dann auch noch so toll aussehen wie dieser, sind wirklich alle begeistert. Doch nicht nur optisch überzeugt der Blumenkuchen aus Filoteig, auch geschmacklich ist er ein echter Leckerbissen. Wir zeigen dir, wie du ihn machst. Lass uns loslegen!

Blumenkuchen aus Filoteig: ein Kunstwerk auf dem Teller

Filoteig ist ein sehr dünner, blättriger Teig, der in der mediterranen, nahöstlichen und osteuropäischen Küche beliebt ist. Der Name „Filo“ leitet sich vom griechischen Wort für „Blatt“ ab, da die Teigschichten so dünn wie Papier sind. Er kann für herzhafte und süße Gerichte verwendet werden – beispielsweise für Baklava, Börek oder Strudel.

Im heutigen Rezept verwenden wir den dünnen Teig sowohl als Teig als auch als Dekoration. Den Filoteig selbst zu machen, erfordert viel Geschick, ist anspruchsvoll und nur wenige trauen es sich zu. Aber keine Sorge, du kannst ihn fertig im Supermarkt kaufen.

Nimm dir ein Blatt aus der Packung und pinsele es mit geschmolzener Butter ein. Verteile etwas geraspelte Schokolade und gehackte Pistazien darauf. Obendrauf kommt ein weiteres Blatt Filoteig. Bepinsele dieses auch mit Butter und platziere den „Boden“ dann mittig in einer Springform. Backe ihn dann am besten etwa eine Viertelstunde vor.

Verteile nun Himbeeren und Raffaellos darauf und zerdrücke sie mit dem Boden eines Glases. Verstreiche danach den Pudding obendrauf.

Jetzt bestreichst du erneut ein Blatt Filoteig mit Butter und bestreust es mit der restlichen geraspelten Schokolade und den gehackten Pistazien. Zum Schluss legst du ein weiteres Blatt vom Teig obendrauf und schiebst beide so zusammen, dass eine Art Blume entsteht. Platziere diese oben auf dem Kuchen und backe ihn dann im Ofen fertig.

Im Video kannst du dir noch einmal genau anschauen, wie es aussehen soll. Lass die den Kuchen aus Filoteig schmecken!

Die Vielfältigkeit von Filoteig haben wir bei Leckerschmecker schon lange entdeckt. Verwende ihn für einen herzhaften Kuchen mit Filoteig, Gemüse, Rindfleisch und Feta oder probiere die überbackenen Teigtaschen mit Hähnchen aus. Lecker süß ist das griechische Gebäck Bougatsa.