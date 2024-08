Spinat-Börek mit Feta: Probiere dieses traditionelle Rezept aus der Türkei

Börek ist ein traditionelles Gericht, das vor allem in der Türkei, im Nahen Osten und im Balkan weit verbreitet ist. Hierzulande hat es sich aber mittlerweile längst zu einem beliebten Streetfood gemausert. Vor allem auf Märkten und Straßenfesten findet man den Snack häufig. Aber natürlich kannst du die Spezialität auch zu Hause zubereiten: Wir servieren wir deshalb ein Rezept für Spinat-Börek mit Feta.

Spinat-Börek mit Feta: Streetfood-Klassiker zu Hause backen

Börek kennt man als gerollte Stangen oder quadratische Stücke, wir haben uns heute für die zweite Variante entschieden. Fast erinnert er so an einen herzhaften Kuchen, den man super zum Mittag- oder Abendessen genießen kann. Für die Zubereitung ist eins ganz wichtig: je unvollkommener dein Spinat-Börek aussieht, desto besser. Wenn du den gekauften Yufka-Teig so richtig schön faltest, wird er im Ofen nämlich besonders fluffig und knusprig.

Spinat-Börek schmeckt aber nicht nur mittags oder abends beim Familienessen. Du kannst die türkische Spezialität auch wunderbar für ein Picknick oder Partybuffet oder einen Sonntagsbrunch zubereiten. Er schmeckt warm genauso gut wie kalt und lässt sich super transportieren. Damit ist er außerdem der ideale Begleiter für deine Mittagspause während der Arbeit. Dazu passt ein frischer Salat, aber auch solo ist Börek ein Leckerbissen.

Tipp: Falls du im Supermarkt keinen Yufka-Teig findest, kannst du stattdessen auch Filoteig verwenden.

Hast du schon einmal türkisch gekocht? Wenn nicht, eignet sich nicht nur Spinat-Börek, um in die ferne Küche einzutauchen. Probiere als Nächstes falsche Manti mit Hackfleisch, einen echten Social-Media-Trend, den du leicht zu Hause nachkochen kannst. Achtung: Geschmacksexplosion! Wir sind außerdem Fans vom türkischen Bulgursalat Kisir oder Hähnchen-Dürüm. Du siehst, es lohnt sich immer, über den eigenen Tellerrand zu gucken.