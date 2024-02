Manchmal kommt er einfach, der Heißhunger. Von jetzt auf gleich erscheint das Gefühl, das nichts mehr geht, wenn nicht sofort ein bestimmtes Essen auf den Tisch kommt. Das ist besonders blöd, wenn das Gericht der Begierde eine lange Zubereitungszeit hat. Manti, türkische Ravioli, sind ein solches. Aber keine Sorge, das Internet hat wie immer eine Antwort auf alles: Falsche Manti sind einfach hergestellt und so lecker, dass sie zu wahren Social-Media-Stars geworden sind.

Vom Social-Media-Feed auf den Teller: So kochst du falsche Manti

Die türkische Küche hat viel zu bieten. Neben Köfte und Baklava gerät momentan ein Essen immer mehr in den internationalen Fokus: Manti, eine Art Mini-Ravioli, die mit Lamm oder Kartoffeln, Gemüse und Gewürzen gefüllt sind. Die kleinen Teigtaschen sind jeweils nur etwa einen Zentimeter lang und sehen deshalb auf dem Teller richtig niedlich aus. Klassisch werden sie mit einer Joghurtsoße und Paprika-Butter serviert, was sie zu einem angenehm frischen Pastagericht macht. Der einzige Nachteil: Jede einzelne Teigtasche wird kunstvoll per Hand gefaltet. Das dauert manchmal einfach zu lange. Abhilfe schafft da die vereinfachte Version „falsche Manti“ oder auch „fake Manti“. Dieses schnelle und einfache Gericht ist auf Instagram und TikTok viral gegangen.

Die falschen Manti sind im Gegensatz zum aufwendigen Original keine Ravioli, sondern ganz normale Pasta. Die Füllung, die sonst in den Ravioli wäre, kommt einfach als Soße mit auf den Teller. Welche Art Nudeln du verwenden möchtest, liegt ganz bei dir. Farfalle funktionieren gut, breite Bandnudeln oder geriffelte Maccheroni genau so. Du kannst sogar frische Tortellini nehmen, deren Füllung passt aber möglicherweise nicht so gut zur Soße.

Der besondere, frische Geschmack von falschen Manti steht und fällt genau wie bei der aufwendigeren Version mit den Soßen. Davon gibt es gleich zwei wichtige: eine kalte Joghurtsoße und eine warme Paprika-Butter. Die Joghurtsoße wird mit frischem Knoblauch abgeschmeckt. Für die Paprika-Butter röstest du Paprikapulver, Chiliflocken und getrocknete Minze an. Die Minze ist ausschlaggebend für den einzigartigen Geschmack der falschen Manti. Solltest du keine zu Hause haben, kannst du auch einen Beutel Pfefferminztee aufschneiden und diesen verwenden. Also, wenn du heute Abend zwar Lust auf ein richtig leckeres Essen hast, aber nicht auf langes Kochen, bereite diese falschen Manti zu!

Falsche Manti sind das perfekte Gericht für einen Wochenabend nach der Arbeit. Wenn du nach mehr schnellen Rezepten für einen leckeren Feierabend suchst, schau dir das Video zu Beginn des Artikels an. Wenn du weitere internationale Feierabendgerichte ausprobieren möchtest, ist vielleicht dieses fruchtige Mango-Curry etwas für dich. Auch die mexikanische Reispfanne ist schnell hergestellt und einfach lecker!