Brasilianische Limonade: lecker an heißen Sommertage

An warmen Tagen gibt es kaum etwas Besseres, als sich mit einem kühlen Getränk abzukühlen. Die brasilianische Limonade vereint die Frische von Limetten, die Süße von Zucker und den Geschmack von Minze miteinander und erfrischt dich an heißen Sommertagen. Hier geht’s zum Rezept!

Brasilianische Limonade: besonders lecker an heißen Tagen

Die leckere Limonade ist ein traditionelles Getränk aus Brasilien, das perfekt für den Frühling und Sommer ist. Die erfrischende Zitrusnote und die leichte Süße machen sie zu einem idealen Durstlöscher an warmen Tagen.

Dank der Limetten gibt dir die brasilianische Limonade auch einen ordentlichen Vitaminschub, denn die grünen Früchte liefern jede Menge Vitamin C. Das Rezept für den erfrischenden Drink ist ganz einfach: Limetten, Wasser und je nach Geschmack gesüßte Kondensmilch oder Kokosmilch mit Zucker kommen in den Mixer und werden zu einem leckeren Getränk vermengt. Besonders köstlich ist die brasilianische Limonade, wenn du sie mit Eiswürfeln servierst. So wird sie schön kalt und erfrischend.

Die süße Limonade hat noch einen weiteren Vorteil: Sie ist sehr vielseitig einsetzbar. Ob als erfrischendes Getränk an heißen Sommertagen, als Basis für Cocktails oder als Zutat für Desserts – überall bringt sie ihre Frische und Leichtigkeit ein.

Wir sind unser sicher, die brasilianische Limonade wird dich mit ihrem unvergleichlich frischen Geschmack begeistern. Worauf wartest du also noch? Hol dir die Zutaten und mach dich an die Zubereitung!

Ein echter Klassiker von der Copacabana ist auch der Ipanema. Er schmeckt wie ein Caipirinha, kommt aber ganz ohne Alkohol aus. Ein wenig mehr Wumms haben der Kirsch-Hugo und der Rhabarber-Mojito, die beide perfekt zum Frühling passen.

Brasilianische Limonade: Anke 3.34 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 Limetten unbehandelt

400 ml Wasser

4 EL gesüßte Kondensmilch online z.B. hier 🛒

Zucker oder Zuckeralternative nach Geschmack Für die Deko: 1 TL Kokosflocken

1 handvoll Eiswürfel

1 TL Limettenschale gerieben

frische Minze Zubereitung Wasche die Limetten mit heißem Wasser ab, schneide jeweils die Enden ab und achtel sie samt Schale.

Gib die Limettenstücke in einen Mixer und gieße sie mit dem Wasser auf. Mixe sie kurz durch. Aber nicht länger als 15 Sekunden, da die Limonade sonst bitter wird. Gieße das Limettenwasser durch ein Sieb und zurück in den Mixer.

Fülle die Limonade mit Kondensmilch oder Kokosmilch auf und mixe alles durch. Süße gegebenenfalls mit Zucker oder Zuckeralternative nach.

Reibe den Rand der Gläser mit Limettensaft ein und tunke sie verkehrt herum in Kokosflocken und gerieben Limettenschale.

Gib zum Schluss Eiswürfel in die Gläser und gieße mit brasilianischer Limonade auf. Garniere mit frischer Minze oder Limettenscheiben. Notizen Wer eine alkoholische Limonade ausprobieren möchtet, kann einen Teil des Wassers durch ca. 1 Schnapsglas Rum, Wodka oder Cachaça je Glas ersetzen.

