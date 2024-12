Bratapfel-Toasts: weihnachtliche Frühstücksidee

Na, bist du schon etwas in Weihnachtsstimmung? Immerhin feiern wir in knapp zwei Wochen bereits den ersten Advent, die besinnliche Zeit kommt also in großen Schritten. Das bedeutet für uns bei Leckerschmecker: Auch kulinarisch können wir nun festlich werden und uns mit kreativen Rezepten wie diesen Bratapfel-Toasts die Tage bis zum Heiligabend versüßen. Und keine Sorge: Die fruchtigen Brote schmecken auch allen, die sich jetzt in grummelige Grinche verwandeln. Nach dem ersten Bissen stellt sich bestimmt auch bei ihnen ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung ein – wetten?

Rezept für süße Bratapfel-Toasts

Unsere Bratapfel-Toasts sind in Windeseile zubereitet, gerade einmal 20 Minuten dauert es, bis die Brote auf dem Teller landen. Und warum heißen sie eigentlich Bratapfel-Toasts? Ganz einfach: Wir braten Apfelscheiben in der Pfanne an, geben typische Zutaten einer Bratapfelfüllung dazu – in diesem Fall Zimt, Zucker und Nüsse – und freuen uns beim Brutzeln ob des verführerischen Dufts bereits auf das fruchtig-süße Kompott. Aber halt, ein Schritt muss noch gemacht werden: Bevor nämlich der Pfanneninhalt auf den Bratapfel-Toasts landet, verstreichen wir auf den Broten noch eine schneeweiße Frischkäsecreme. Na, wenn das mal nicht winterlich-weihnachtlich aussieht!

Gut zu wissen: Wer eigene Apfelbäume und einen Garten besitzt, kann die Bratapfel-Toasts sogar mit selbst geernteten Früchten zaubern. Wir verraten alles, was du über die Lagerung von Äpfeln wissen solltest.

Übrigens: Die kreativen Frühstücksbrote schmecken auch mit Birnen super. Zwar sind es dann streng genommen keine Bratapfel-Toasts mehr, aber lecker sind sie trotzdem.

Na, hast du jetzt richtig Lust auf weitere vorweihnachtliche Frühstücksideen bekommen? Das trifft sich gut, wir haben nämlich viele andere Rezepte, die wir gern mit dir teilen möchten. Bestimmt schmeckt dir auch unser Apfelstrudel-Porridge, der den klassischen Haferbrei pünktlich zur Adventszeit in ein besinnliches Morgenmahl verwandelt. Oder wie wäre es mit einer Portion Bratapfel-Pfannkuchen? Wir wünschen guten Appetit und frohe Vorfreude!

Noch mehr Inspiration für vielfältige Apfelrezepte findest du hier: