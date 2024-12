Bratapfeltee selber machen: winterlicher Genuss für zu Hause

Wenn es draußen kalt, nass und dunkel ist, gibt es nichts Schöneres, als es sich auf dem Sofa mit einer warmen Tasse Tee gemütlich zu machen. Wenn er dann noch so verführerisch riecht und schmeckt wie dieser Bratapfeltee, ist der kleine Moment Auszeit perfekt.

Bratapfeltee: der Duft von Zimt, Mandeln und Apfel

Bratäpfel haben in der europäischen Winterküche eine lange Tradition. Besonders in der deutschen Küche gelten sie als beliebte Süßspeise in der Adventszeit. Schon im Mittelalter wurden Äpfel mit Honig und Gewürzen im Ofen zubereitet, um sich die kalte Jahreszeit ein wenig zu versüßen.

Der Bratapfeltee ist eine modere Interpretation dieser Tradition und perfekt für alle, die die Aromen eines Bratapfels ohne viel Aufwand genießen möchten. Zudem eignet sich das Rezept wunderbar als selbst gemachtes Geschenk. Einfach hübsch verpacken und mit einer lieben Notiz versehen – schon hast du ein liebevolles Präsent.

Bei den Zutaten kannst du frei entscheiden, was hineinkommt. Die Basis bilden frische oder getrocknete Apfelschalen, Zimt, Mandelblättchen und Rosinen. Weitere Gewürze sind Nelken und Sternanis. Auch Kardamom, Ingwer oder Orangenschalen passen hervorragend dazu. Füge hinzu, was dir schmeckt, oder verzichte auf einzelne Zutaten.

Bereite am besten gleich etwas mehr zu, so hast du den Bratapfeltee immer griffbereit, wenn du dich nach einem Moment der Ruhe sehnst oder es draußen so richtig ungemütlich ist. Dann brauchst du nur noch die gewünschte Menge in ein Teesieb🛒 füllen und mit heißem Wasser übergießen.

Auch zum Frühstück schmeckt Bratapfel himmlisch. In unserem Fall in Form einer aromatischen Bratapfelmarmelade und leckerem Bratapfel-French-Toast. Suchst du noch nach einer weiteren weihnachtlichen Geschenkidee? Dann mache Bratapfelgewürz selber!

Bratapfeltee Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Handvoll Apfelschalen frisch oder getrocknet

2 EL Rosinen

5 EL Mandelblättchen

einige Nelken

3 Sternanis

Zimtpulver nach Belieben Außerdem: Honig zum Süßen Zubereitung Röste die Apfelschalen, Rosinen, Mandeln, Nelken, Sternanis und den Zimt in einer beschichteten Pfanne kurz an. Lass alles danach abkühlen.

Lege die gewünschte Menge Bratapfeltee in ein Teesieb und übergieße ihn mit heißem Wasser.

Lass den Tee 10 Minuten ziehen und süße ihn nach Geschmack mit Honig. Notizen Passe die Menge der Zutaten nach Geschmack an.

Fülle den Bratapfeltee zum Verschenken in verschließbare Gläser oder Tüten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.