Bist du auch so ein Fan von Kartoffeln wie die Mehrheit der Deutschen? Kartoffeln kommen bei uns in zahlreicher Form auf den Teller, sind mal Hauptstars, mal Co-Stars. Heute zeigen wir dir, wie du Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch zubereiten kannst. Die schmecken solo oder als Beilage. Los geht’s!

Rezept für knusprige Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch

Kartoffeln spielen nicht immer die erste Geige, aber das macht gar nichts, denn auch als Zugabe bei einem Essen sind sie unverzichtbar. Zwar schmecken unsere Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch auch als Solisten, aber wir lieben sie genauso, wenn sie nur die Begleitung übernehmen.

Wenn es richtig schnell gehen muss, bereitest du unsere Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch am besten mit Knollen vom Vortag zu. Damit werden sie zum leckeren Resteessen. Nimmst du frische Kartoffeln, musst du diese entweder zunächst schälen oder sehr gut abwaschen, um Schmutzrückstände zu entfernen. Ganz egal, ob du neue oder Kartoffeln vom Vortag nutzt, beide schneidest du anschließend in Scheiben und brätst sie in Öl an.

Derweil hast du Zeit, die Knoblauchzehen abzuziehen und entweder zu hacken, zu pressen oder zu reiben. Auch den Rucola solltest du in der Zwischenzeit schon einmal waschen und abtropfen lassen. Du kannst ihn auch mit einer Salatschleuder trocknen.

Sind die Kartoffeln gar und knusprig, dürfen sie kurz Pause machen. Brate in der gleichen Pfanne nur Knobi und Rucola an und verfeinere die Zutaten mit einem Spritzer Zitronensaft. Dann dürfen die Kartoffeln zurück in die Pfanne. Jetzt nur noch mit Salz, Pfeffer und etwas Majoran würzen – und genießen.

Wie gut doch einfache Gerichte sein können! Nicht nur unsere Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch sind leicht und unkompliziert in der Zubereitung. Auch unsere Kartoffel-Ei-Pfanne macht nur wenig Aufwand. Unsere Knoblauchkartoffeln mit Zitrone und Rosmarin sind ebenfalls eine leckere Beilage, genau wie diese Parmesan-Kartoffeln. Lass dich inspirieren!