Hast du schon einmal eine Quiche mit Bratwurst und Sauerkraut gebacken?

Wer sie noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt nachholen, denn diese Bratwurst-Sauerkraut-Quiche ist ein echter Leckerbissen. Ich selbst habe sie vor einigen Jahren häufiger in einem Mittagscafé gegessen. Dieses befand sich in der Nähe meiner Arbeitsstätte, und so machten einige Kollegen und ich uns öfter während unserer Lunch-Pause auf den Weg dorthin. Die Karte wechselte wöchentlich, und wenn dieses Gericht darauf stand, war klar: Jeder am Tisch bestellt es.

Rezept für Bratwurst-Sauerkraut-Quiche: nachbacken erwünscht

Was die Bratwurst-Sauerkraut-Quiche so besonders macht? Zum Einen wäre da das Zusammenspiel verschiedener Texturen: Ein knuspriger Boden trifft auf einen saftigen, cremigen Belag, der mit knackig gebratenen Würstchen gespickt ist. Und dann erst dieser Geschmack! Der eingelegte Kohl ist sowieso ein absoluter Liebling, aber die Kombination mit Würstchen, würzigem Käse und einem Mürbeteig überzeugt definitiv.

Irgendwann wollte ich die Bratwurst-Sauerkraut-Quiche einmal selbst zu Hause nachbacken. Ich dachte mir: Wie schwer kann das schon sein? Die Antwort: überhaupt nicht schwer! Die meiste Arbeit macht vermutlich der Mürbeteig, und auch dieser Aufwand hält sich mehr als in Grenzen. Man muss dafür lediglich Mehl, Butter, Salz und etwas Wasser verkneten, sodass ein geschmeidiger Teig entsteht, und diesen anschließend eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.

Derweil wird der Belag vorbereitet. Dafür müssen zunächst Nürnberger Würstchen rundherum in einer Pfanne angebraten werden. Das Sauerkraut sollte gut abtropfen. Am besten drückt man es noch einmal aus, damit so viel Flüssigkeit wie möglich austritt. Ist es zu feucht, weicht der Boden beim Backen durch. Dann werden Schmand, saure Sahne, Käse und Eier miteinander verrührt und gewürzt. Im Anschluss hebt man das Sauerkraut unter.

Der Teig kann nun wieder aus dem Kühlschrank genommen werden, um eine runde Kuchen- oder Quicheform damit auszukleiden. Die Sauerkrautfüllung wird darauf verteilt und mit den Würstchen belegt. Entscheide selbst, ob du die Würstchen im Ganzen darauf verteilst oder sie vorher in Scheiben schneidest. Und dann wandert die Bratwurst-Sauerkraut-Quiche in den Ofen. Nach maximal 40 Minuten ist sie fertig. Und, wie schmeck sie dir?

Magst du Sauerkraut, dann solltest du dir unseren Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch, Schmand und Käse und unsere Sauerkraut-Lasagne mit Hack und Schmand nicht entgehen lassen. Wer lieber noch eine Quiche backen möchte, kann ja mal diese Zucchini-Quiche mit Hackfleisch und Käsefüllung oder diese Quiche Madame mit Toastbrot probieren.