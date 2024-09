Die Zubereitung einer Quiche ist oft mit großem Aufwand verbunden. Doch mit unserem Rezept für die Quiche Madame wird es überraschend leicht, diese französische Delikatesse zu genießen.

Ei, Ei, Ei und Schinken: Quiche Madame

Die Quiche Madame hat nicht nur eine lange Tradition in Frankreich, sondern erfreut sich auch weltweit großer Beliebtheit. Ursprünglich wurde sie im 16. Jahrhundert als „Quiche Lorraine“ im französischen Lothringen bekannt. In der Variante mit einem pochierten Ei on top erhielt sie später den Namen „Madame“. Heute ist die Quiche Madame ein fester Bestandteil der französischen Küche.

Die Kombination aus herzhaftem Teig und einer Füllung aus Eiern, Sahne und Käse macht diese französische Spezialität nicht nur reichhaltig und sättigend, sondern auch besonders lecker. Die Eier on top verleihen der Quiche Madame eine ganz besondere Note und machen sie zu einem echten Hingucker.

Obwohl sie traditionell mit Kochschinken und Käse gefüllt ist, kannst du sie auch mit anderen Zutaten wie Spinat, Tomaten oder Paprika verfeinern. So kannst du die Quiche Madame an jede Jahreszeit und an jeden Anlass anpassen.

Erlebe mit nur wenigen Zutaten und ohne großen Aufwand den unverwechselbaren Geschmack Frankreichs. Du kannst deine „Quiche Madame“ entweder ganz allein genießen oder sie mit Freunden oder deiner Familie teilen. Guten Appetit!

Quiche Madame Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 6 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 16 Scheiben Toastbrot

500 ml Sahne

200 g Kochschinken gewürfelt

200 g Mozzarella gerieben

5 Eier

Salz

Pfeffer Für die Füllung: 4 Eier Zubereitung Gib den geriebenen Mozzarella, den gewürfelten Kochschinken, die Sahne und die 5 Eier in eine Schüssel. Füge Salz und Pfeffer hinzu und verrühre die Zutaten anschließend miteinander.

Entrinde nun alle 16 Toastbrotscheiben und lege sie – einander etwas überlappend – in einem 4×4-Quadrat vor dich auf die Arbeitsplatte. Anschließend glättest du den zukünftigen Teigboden mit einem Nudelholz.

Lege eine Quicheform verkehrt herum auf den ausgerollten Toast-Teig. Schneide den Teig mit einem Pizzaschneider oder einem scharfen Messer in einem Abstand von 1 bis 1,5 cm zur Quicheform rund aus. Anschließend wendest du Form und Teig und drückst die platten Toasts nochmal schön in der Form und an deren Rand fest.

Nun gibst du die Schinken-Ei-Mischung über den Teig und drückst 4 Glasschälchen (Achtung: Schälchen müssen hitzebeständig sein!) in den noch flüssigen Teig. Danach kommt das Ganze bei 160 °C für 25 Minuten in den Ofen.

Nach dem Ende der Backzeit holst du die Quiche aus dem Ofen und entfernst die 4 Glasschälchen. In die beim Backen entstandenen „Mulden“ füllst du jetzt jeweils ein ungekochtes Ei. Abschließend muss das Ganze noch einmal für 10 Minuten bei 180 °C in den Ofen.

