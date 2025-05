Brennnessel-Omelett: eine Portion Wildkräuter zum Frühstück

Brennnessel zum Frühstück? Das klingt ungewöhnlich, ist aber äußerst lecker. Wildkräuter spielen in unserer Küche heute kaum noch eine Rolle. Das ist schade, denn Kräuter wie Brennnessel bereichern nicht nur den Speiseplan, sondern bringen auch einige Benefits für die Gesundheit mit und sollten daher öfter auf unserem Teller landen. Hier ist das Rezept für Brennnessel-Omelett.

So machst du ein Brennnessel-Omelett zum Frühstück

Ein Brennnessel-Omelett bringt definitiv frischen Wind auf deinen Teller und zeigt, wie unkompliziert du Wildkräuter in deine Alltagsküche integrieren kannst.

Für das Omelett verwendest du am besten die oberen Triebspitzen der Nesseln. Blanchiere sie kurz in Wasser, bevor du sie im Omelett weiterverarbeitest. So stechen die Brennhaare nicht mehr und du kannst die Blätter problemlos essen. Würze das Omelett mit etwas Muskat, Salz und Pfeffer und runde alles mit Knoblauch und Frühlingszwiebeln ab. Wenn du magst, füge noch Feta oder geriebenen Bergkäse hinzu, um dem Gericht eine weitere Geschmackskomponente zu verleihen.

Brennnesseln haben einen Geschmack, der an Spinat erinnert und daher perfekt in Eierspeisen passt. Das Kraut punktet aber nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit gesunden Inhaltsstoffen. So besitzen Brennnesseln neben viel Vitamin C und pflanzlichem Eiweiß auch Kalzium, Eisen und Magnesium. Der grüne Farbstoff Chlorophyll wirkt sogar entzündungshemmend.

Sammle die Brennnesseln am besten fernab von großen, stark befahrenen Straßen und von Äckern, auf denen gespritzt wird. Trage dabei auch Handschuhe, damit du dich nicht an den Brennhaaren verletzt und pflücke nur, wenn du dir bei einer Pflanze auch zu einhundert Prozent sicher bist. Alternativ kannst du Brennnesseln inzwischen auch auf Wochenmärkten oder in einigen Bio-Märkten kaufen.

Wer noch mehr Köstlichkeiten mit Brennnesseln kosten möchte, findet bei Leckerschmecker weitere Rezepte mit dem Wildkraut. Ein Brennnessel-Pesto schmeckt lecker als Soße zu Nudeln. Ebenfalls lecker sind Brennnessel-Ravioli und Brennnessel-Knödel.

Brennnessel-Omelett Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 60 g junge Brennnesselblätter

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

4 Eier

1 EL Milch

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Ziehe Handschuhe an und pflücke die obersten 3–5 Blättertriebe der Brennnesseln ab.

Wasche die Blätter gründlich und blanchiere sie für 30 Sekunden in einem Topf mit kochendem Wasser. Schrecke sie anschließend in kaltem Wasser ab, drücke die Blätter aus und hacke sie grob

Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in feine Ringe. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste Zwiebel und Knoblauch bei mittlerer Hitze glasig an. Gib die Brennnesseln dazu und brate sie kurz mit.

Verquirle 🛒 die Eier mit der Milch, würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Gieße die Mischung in die Pfanne über die Brennnesseln und lass alles langsam stocken. Klappe das Omelett zusammen und genieße es warm zum Beispiel mit einem Dip und frischem Brot.

