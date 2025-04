Dieses Pesto beweist: Brennnesseln schmecken richtig gut

Mit dem zunehmend guten Wetter kommt auch die Motivation, wieder mehr rauszugehen. Für mich bedeutet das: Wälder und Wiesen durchstreifen und nach essbaren Wildkräutern suchen. Ein oftmals eher als Unkraut abgetanes Kraut ist die Brennnessel. Dabei ist die ein absolutes Superfood und sollte wirklich häufiger auf unseren Tellern landen. Hier ist ein leckeres Rezept für Brennnessel-Pesto.

So machst du Brennnessel-Pesto

Brennnesseln ist weit mehr als das Unkraut, als das sie gern mal betitelt wird. Sie ist eiweißreich und enthält viele Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Kalium. Außerdem ist sie reich an den Vitaminen A und C. Ein gesundes Gesamtpaket also! Diese guten Stoffe stecken nicht nur in den Samen, sondern auch in den Blättern der Pflanze. Und wie es meist der Fall ist, haben diese die höchste Bioverfügbarkeit, wenn du die Brennnessel roh isst. Das geht besonders gut in Salaten oder, wie hier, als Brennnessel-Pesto.

Doch Moment. Die Brennnessel hat ihren Namen nicht von ungefähr. Tut es also nicht weh, Brennnessel-Pesto zu essen? Keine Sorge, mit einem einfachen Trick wirst du das Brennen los. Stelle zunächst sicher, dass du die Pflanze mit Handschuhen pflückst, damit die Stacheln nicht in deiner Haut stecken bleiben. Pflücke am besten die zarten, jungen Blattspitzen. Lege diese zu Hause zwischen zwei Schichten Backpapier und rolle mit einem Nudelholz darüber. Wasche sie danach und trockne sie gründlich ab.

Mixe die Kräuter nun mit Knoblauchzehen, Walnüssen, Parmesan und Olivenöl in einem Standmixer, bis sich eine sattgrüne Paste bildet. Schmecke großzügig mit Salz und Pfeffer ab. Fertig ist dein Brennnessel-Pesto. Es schmeckt großartig zu Nudeln, als Brotaufstrich oder als Basis für frische. Frühlingshafte Dips. Wer hätte gedacht, dass ein so unscheinbares Kraut so gut schmecken kann?

Brennnessel-Pesto Nele 4.04 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (zum Beispiel online hier 🛒) 2 Einmachgläser je 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 50 g Walnusskerne

2 Brennnesselblätter etwa 100 g

1 Knoblauchzehe

100 ml Olivenöl

50 g Parmesan oder vegetarische Alternative

Salz und Pfeffer Zubereitung Röste die Walnusskerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie duften.

Lege die Brennnesselblätter zwischen zwei Lagen Backpapier und rolle mit einem Nudelholz darüber. Wasche und trockne sie dann gründlich. Schäle die Knoblauchzehe.

Gib Nusskerne, Brennnesselblätter, Knoblauch, Olivenöl, Parmesan, Salz und Pfeffer in einen Standmixer. Püriere alles zur gewünschten Konsistenz.

Schmecke noch einmal mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Bedecke das Pesto mit einer Schicht Olivenöl, so hält es sich im Kühlschrank bis zu 2 Wochen.

