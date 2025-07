Diese Brennnesselbutter bringt Pepp in deine Küche

Für Gärtner gehört die Brennnessel zu den ungeliebten Unkräutern, die man auf keinen Fall im Beet haben und möglichst schnell loswerden möchte. Für mich völlig unverständlich. Hätte ich einen Garten, dann gäbe es darin extra ein Beet mit Brennnesseln, nur um sicher zu sein, dass immer genug von dem Kraut vorrätig ist. Warum, fragst du dich vielleicht? Einfach weil sie ein echtes Powerkraut ist, das voller Vitamine, Mineralien und Proteine steckt und nebenbei auch noch eine prima Zutat für diese leckere Brennnesselbutter ist.

Vom Unkraut zum Superstar: Brennnesselbutter

Früher kochte meine Oma manchmal Brennnesseltee. Die erste Tasse davon war nur so na ja. Sprechen wir nicht weiter darüber. Aber die Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen. Heute gestaltet sich das ein wenig anders und ich bin Fan der Pflanze. Nicht nur, weil sie sehr vielseitig ist und unzähligen Rezepten eine besondere Note verleiht. Sie steckt auch voller gesundheitlicher Benefits.

Pflanzliche Proteine, Eisen, Kalium, Vitamin C und E, Folsäure und Magnesium – Brennnessel here we go! Nun muss die erste Erfahrung mit der Brennnessel nicht unbedingt ein Tee sein. Es gibt aber durchaus Rezepte mit dem Kraut, die so gut schmecken, um auch aus dir einen leidenschaftlichen Anhänger dieser Pflanze zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Brennnesselbutter. Die schmeckt auf frischem Brot, zum deftigen Steak, einer puristischen Ofenkartoffel oder gegrilltem Mais und ist zudem auch noch in kurzer Zeit zubereitet.

Doch vor dem Genuss steht erst einmal das Sammeln. Zieh dir dafür auf jeden Fall Handschuhe über. Die schützen vor den unangenehmen Brennharen. Sammle außerdem am besten nur die jungen Triebe der Pflanze. Die schmecken besonders frisch.

Brennnesselbutter Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Handvoll frische junge Brennnesselblätter ca. 40 g

1/2 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

150 g weiche Butter

1/2 TL Salz

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 kleine Knoblauchzehe Zubereitung Wasche die frisch geernteten Brennnesselblätter gründlich. Ziehe dabei Handschuhe an. Blanchiere die Blätter dann für eine Minute in kochendem Wasser. Schöpfe sie mit einer Schaumkelle 🛒 ab, schrecke sie unter kaltem Wasser ab und drücke sie gut aus.

Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus.

Gib die weiche Butter in eine Rührschüssel.

Füge Zitronensaft, Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer hinzu.

Ziehe den Knoblauch ab, presse ihn und rühre ihn unter die Butter.

Hebe die gehackte Brennnessel gleichmäßig unter die Butter.

Fülle die Butter in ein Glas und stelle sie für mindestens 30 Minuten zum Festwerden in den Kühlschrank.

