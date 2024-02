Der Valentinstag steht wieder vor der Tür und mit ihm die Frage, wie man seinen Liebsten eine Freude machen kann. Blumen und Pralinen stehen dabei hoch im Kurs. Aber wie wäre es, die Pralinen dieses Jahr selbst zu machen? Wir haben ein einfaches Rezept für süße Brigadeiros in einer Herzschachtel für dich. Sie lassen die Herzen deiner Liebsten mit Sicherheit höher schlagen.

Selbst gemachte Brigadeiros – das ideale Geschenk zum Valentinstag

Brigadeiros sind eine traditionelle Süßigkeit aus Brasilien, die aus Kondensmilch, Kakao, Butter und Schokoladenstreuseln hergestellt wird. Sie sind ein fester Bestandteil vieler brasilianischer Feierlichkeiten und gelten sogar als das Nationaldessert Brasiliens.

Wir haben das Rezept etwas abgewandelt und wälzen die süßen Pralinen nicht in Schokostreuseln, sondern in Kokosraspeln, gehackten Mandeln, Cornflakes und bunten Zuckerstreuseln.

Wer schon einmal Brigadeiros gegessen hat, weiß, wie unglaublich cremig und lecker die kleinen Bällchen aus Kondensmilch sind. Sie zergehen förmlich auf der Zunge. Und dank der unterschiedlichen Toppings, die wir verwenden, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Brigadeiros in Herzschachtel: süßes Gebäck zum Valentinstag Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Überrasche deine Liebsten mit selbst gemachten Brigadeiros in der Herzschachtel zum Valentinstag.

Selbstgemachtes kommt immer gut an. Du zeigst den Beschenkten so, wie viel sie dir bedeuten, denn du hast viel Liebe und Mühe in das Geschenk gesteckt. Überrasche dein Herzblatt also dieses Jahr zum Valentinstag mal mit den süßen Brigadeiros in der Herzschachtel!

Wer auf der Suche nach weiteren, leckeren Geschenken zum Valentinstag ist, kann sich im Video für die 8 süßen und herzhaften Rezepte Inspirationen holen. Auch unser

selbst gemachter Ingwerschnaps oder die herzförmige Himbeertorte sind tolle Geschenke, um deinen Liebsten eine Freude zu machen.