Schlage die Eier mit Sahne auf und würze sie mit Pfeffer und Salz. Schneide alle Brötchen auf und tauche sie in die Eimasse.

Lege die unteren Brötchenhälften in eine Auflaufform und bestreiche sie mit Mayonnaise.

Brate Hähnchenbrust in einer leicht gefetteten Pfanne goldbraun an. Lasse sie bei niedriger Hitze langsam durchgaren und wende sie gelegentlich. Lasse die Hähnchenbrust dann abkühlen und schneide sie schräg in Scheiben.