Brötchen im Airfryer aufbacken: So einfach geht es

In deiner Küche duftet es nach frisch gebackenen Brötchen, warm, buttrig, mit dieser goldbraunen Kruste, die beim ersten Biss verführerisch knackt. Alles, was du dazu brauchst, ist eine Heißluftfritteuse – kein langes Anstehen beim Bäcker, keine halbgaren Brötchen aus dem Ofen. Wir zeigen, wie einfach es ist, Brötchen im Airfryer aufzubacken.

So kannst du Brötchen ganz einfach im Airfryer aufbacken

Brot in seiner unzähligen Vielfalt begleitet uns seit Jahrtausenden. Die Ägypter waren die ersten, die gesäuertes Brot buken, Römer brachten ihre kunstvolle Backtradition nach Europa und in Deutschland entwickelte sich eine weltweit unvergleichliche Brotkultur. Heute brauchst du keinen Steinofen mehr, um knusprige Brötchen zu genießen. Dein Airfryer zaubert sie in Minuten.

Seit ich mir eine Heißluftfritteuse gekauft habe, backe ich meine Brötchen auch nur noch in ihr auf. Es geht erstens einfach viel schneller und dank der heißen Luft wird jedes Brötchen gleichmäßig umströmt und von außen herrlich knusprig, ohne dabei auszutrocknen.

Bestreiche die Bötchen vor dem Aufbacken im Airfryer einfach mit ein wenig Wasser und lege sie in den Korb. Dabei ist es egal, ob es sich um Aufbackbrötchen oder Brötchen vom Vortag handelt, beide backen ihn der Heißluftfritteuse wunderbar auf. Die Backzeit richtet sich dann nach der Größe der Brötchen, deinem Gerät und dem gewünschten Bräunungsgrad. Nach fünf bis acht Minuten sind deine Brötchen aber in der Regel frisch aufgebacken und bereit, gegessen zu werden.

Das Ergebnis? Bäckerei-Feeling in Rekordzeit! Genieße deine Brötchen mit herzhaftem Käse, fruchtiger Marmelade oder einfach nur einem Hauch Butter, die sanft in die warme Krume schmilzt.

