Dieser Brokkoli-Kartoffel-Auflauf ist ein echter Favorit aus dem Ofen

Wir stecken mitten im Winter, und was gibt’s dieser Tage Schöneres, als ein deftiger Brokkoli-Kartoffel-Auflauf aus dem Ofen? Wir können uns zumindest kulinarisch gerade nichts vorstellen, was uns glücklicher machen könnte. Würziges Hack, cremige Soße und gutes Gemüse unter einer Käsekruste, die ihresgleichen sucht – na, wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen?

Brokkoli-Kartoffel-Auflauf mit Hackfleisch und Kohlrabi

Wir befinden uns im Veganuary, und daher haben wir eine gute Nachricht: Alle, die sich gern in diesem Monat – oder dauerhaft – vegan ernähren wollen, können unser Rezept für den Brokkoli-Kartoffel-Auflauf einfach abwandeln. Hackfleisch gibt’s ja längst vegan im Supermarkt. Du kannst es nach Belieben aber sogar weglassen, und trotzdem schmeckt das Gericht vorzüglich. Weitere Zutaten für den Brokkoli-Kartoffel-Auflauf wie Käse und Milch bekommst du mittlerweile ebenfalls in der rein pflanzlichen Variante.

Bezüglich der Gemüsekomponenten kannst du gerne aufstocken und dem Brokkoli-Kartoffel-Auflauf, der übrigens auch Kohlrabi enthält, weiteres Gemüse zufügen. Wie wäre es mit Möhren? Auch Blumenkohl statt Brokkoli schmeckt super.

Die Zubereitung des Brokkoli-Kartoffel-Auflauf ist wieder einmal wunderbar einfach. Während du Kartoffeln und Kohlrabi vorkochst, hast du Zeit, das Hackfleisch krümelig anzubraten und ein wenig zu würzen. Auch die cremige Soße kannst du schon vorbereiten. Dann muss nur noch alles mit den übrigen Zutaten in eine Auflaufform gefüllt und in den Ofen geschoben werden. So leicht, so gut!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kennst du einen Auflauf, kennst du alle? Mitnichten! Aufläufe sind so vielfältig wie die Küchen dieser Erde, und darum lassen wir uns liebend gern Kreationen wie einen Kartoffelbrei Auflauf mit Hackbällchen, Tomatensoße und Käse oder einen Indischer Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße schmecken. Auch dieser Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi aus dem Ofen hat bereits viele Fans gefunden.