Der perfekte Kuchen: So backst du Brombeer-Blondies

Süße Backwerke an sich sind schon toll, können aber noch besser werden. Wie, fragst du dich? Indem du die Süße mit etwas Säure ausbalancierst! Diese Brombeer-Blondies tun genau das! Der saftig-schokoladige Teig von Blondies wird mit dem fruchtig-sauren Aroma frischer Brombeeren nur noch besser. So sind die kleinen Kuchenstücke ein Genuss für jede Gelegenheit und bringen eine besondere Note auf deinen Kaffeetisch. Dieses Rezept solltest du unbedingt ausprobieren!

Einfaches Rezept für saftige Brombeer-Blondies

Jetzt im Hochsommer sind Brombeeren vollreif. Wo auch immer man mit dem Fahrrad unterwegs ist, immer wieder zieht der süße Beerenduft reifer Brombeeren in die Nase. Warum also nicht einfach stehenbleiben und direkt welche naschen? Schnell nehmen Hände und Zunge einen dunklen Lilaton an. Und immer noch hängen so viele Beeren am Strauch! Nimm doch einfach welche mit und verbacke sie zu Hause zu köstlichen Brombeer-Blondies!

Blondies sind bekannt als die Schwester von Brownies. Sie sind ebenso klebrig-saftig wie die dunkle Schokoladenversion, eigentlich enthält ihr Teig aber gar keine Schokolade. Da wir jedoch von der Süßigkeit nicht genug bekommen können, schummeln wir heute mal – unsere Brombeer-Blondies werden durch weiße Schokolade extra saftig. Außerdem geben dir Beeren beim Backen eine wunderbare Farbe an das Gebäck ab. So schmecken die Blondies nicht nur gut, sondern sind noch dazu ein echter Hingucker!

Du findest keine Brombeeren oder ziehst andere Sommerfrüchte einfach vor? Kein Problem! Ihre Vielseitigkeit macht die Brombeer-Blondies zu etwas ganz Besonderem. Verwende doch statt der schwarzen Beeren einfach Heidelbeeren, Johannisbeeren oder sogar Mirabellen? Schau, was dein täglicher Fahrradweg zur Arbeit an Früchten hergibt. So lässt sich manchmal der ein oder andere Schatz entdecken, der einen einfachen Kuchen zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis macht.

Blondies mit Kirschen schmecken ebenso gut wie die mit Brombeeren und sind auch mit Kirschen aus dem Glas schnell zubereitet. Doch eher Lust auf dunkle Schokolade? Backe das nächste mal unsere Bananenbrot-Brownies oder verwöhne dich und deine Liebsten mit Himbeer-Cheesecake-Brownies.