So fruchtig und sommerlich schmeckt nur ein Brombeer-Mojito

Ein Cocktail-Klassiker macht sich schick für den Sommer: Heute zeigen wir dir, wie du einen Brombeer-Mojito zubereitest. Dafür machst du sogar den Sirup selbst. Was aufwendig klingt, klappt in Wirklichkeit ganz ohne Mühe. Also: Lass uns anfangen!

Rezept für Brombeer-Mojito: Sommercocktail zum Verlieben

Der Mojito ist ein alter Hase unter den Cocktails. Seine Heimat ist die Karibik, und deshalb lieben wir ihn im Sommer auch so sehr: Er weckt einfach sofort Urlaubsgefühle. Damals wurde er noch von Seefahrenden getrunken, die ihren qualitativ nicht gerade hochwertigen Rum durch die Zugabe von Limetten und Zucker genießbarer machen wollten. Minze sollte außerdem gegen Magenbeschwerden auf See helfen. Der Mojito als Medizin?

Wir trinken ihn lieber, wenn wir top fit sind und uns mit den Liebsten auf dem Balkon oder der Terrasse einfinden, um beim Sonnenuntergang auf den Sommer anzustoßen. Aber dieses Jahr eben nicht in der klassischen Version, sondern als fruchtigen Brombeer-Mojito. Die dunklen, beinahe schwarzen Beeren starten langsam in ihre Saison, und wir können es kaum erwarten, ihre Süße auf der Zunge zu schmecken. Kaum ein Obst läutet so köstlich die zweite Sommerhälfte ein wie sie.

Starte damit, aus den Brombeeren einen Sirup zu kochen. Ist dieser etwas abgekühlt, kannst du damit den Brombeer-Mojito mixen. Einfach frische Beeren mit Minze und Limettenvierteln in ein Glas geben und zerdrücken. Dabei hilft ein Stößel, der in jede gute Hausbar gehört. Dann füllst du Eiswürfel ins Glas, gießt den Sirup und den Rum dazu und toppst alles mit Sprudelwasser. Schon fertig!

Tipp: Koche den Sirup vor und bewahre ihn im Kühlschrank auf. Er eignet sich auch zur Zubereitung von Eistees, Limos und anderen Cocktails.

Der Mojito begleitet uns durch das ganze Jahr. So haben wir uns auch an einem Rhabarber-Mojito und einem Erdbeer-Mojito probiert. Möchtest du ohne Promille genießen, solltest du dir ein Glas brasilianische Limonade gönnen.