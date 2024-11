Brotauflauf mit Kohl: Comfort Food zur kalten Jahreszeit

Es gibt diese Gerichte, die einen mit einem einzigen Bissen umarmen, den Alltag vergessen lassen und einfach nur glücklich machen. Besonders an dieser Art von Herbsttagen, an denen es draußen einfach nicht hell werden mag, ist ein Teller eines solches Gerichts das Einzige, was den Herbst-Blues vertreiben kann. Brotauflauf mit Kohl ist perfekt für diese Tage – er ist warm, knusprig und doch saftig. Hier ist das Rezept.

So machst du Brotauflauf mit Kohl

Am besten ist es, wenn du altbackenes oder angetrocknetes Brot zu Hause hast, das weg muss. Dieses bildet nicht nur die perfekte Grundlage für einen leckeren Auflauf, sondern ist auch noch ein kleiner Schritt in Richtung weniger Lebensmittelverschwendung. Ist es ein wenig trocken, wird es im Ofen zudem besonders knusprig und zerfällt nicht komplett, wenn es mit der Soße in Kontakt kommt.

Neben dem Brot brauchst du zudem etwas Schwarzkohl. Dieser ist auch als Palmkohl oder italienischer Kohl bekannt und wird bereits seit dem 18. Jahrhundert dort angebaut. Besonders in den letzten Jahren hat seine Beliebtheit zugenommen und er ist immer häufiger auch in der deutschen Küche zu finden. Geschmacklich ist er etwas milder als Grünkohl. Zudem bleiben seine Blätter beim Kochen fest, was ich zu einem idealen Eintopfkohl macht. Auch in unserem Brotauflauf mit Kohl wird er nicht matschig.

Zusätzlichen Geschmack geben einige Champignons, die wir vorher zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch und dem Kohl in Olivenöl anbraten. Dadurch entwickeln sie Röstaromen, was eine besondere geschmackliche Tiefe mit sich bringt. Da trockene Aufläufe nicht schmecken, muss nur noch eine Soße her. Diese rühren wir aus Schmand, Milch, Eiern und ein paar Gewürzen an. Nun muss nur noch etwas geriebener Käse drüber und schon wandert der Auflauf in den Ofen. Kurz darauf ist er knusprig überbacken, lecker und macht garantiert glücklich!

Kohlsorten gibt es wie Sand am Meer und aus fast allen kannst du leckere Aufläufe zubereiten. Probiere mal diesen Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf oder mach überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße. Ein Hochgenuss ist auch dieser Nudelauflauf mit Grünkohl.