Diesen Brotsalat mit Spargel und Erdbeeren musst du probieren

Schneide das Baguette in Würfel, die nicht zu klein sind.

Schneide das Baguette in Würfel, die nicht zu klein sind.

Röste die Brotwürfel in einer großen Pfanne unter mehrmaligem Wenden rundherum knusprig an.

Röste die Brotwürfel in einer großen Pfanne unter mehrmaligem Wenden rundherum knusprig an.