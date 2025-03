Zero Waste: So lecker kannst du übrig gebliebenes Brot verwenden

Altbackenes Brot landet leider viel zu häufig im Müll. Dabei kann man daraus richtig leckere Dinge zubereiten. Ein wenig Öl und ein kurzer Aufenthalt in einer heißen Pfanne verleihen den trockenen Brotstücken neues Leben. Dann lassen sie sich vielseitig weiterverarbeiten, zum Beispiel als Brotsalat mit Radieschen und Käse. Probier ihn doch gleich mal aus!

Brotsalat mit Radieschen und Käse: Zero-Waste-Küche im Handumdrehen

Die Zero-Waste-Küche ist in den letzten Jahren ein regelrechter Trend geworden. Dabei handelt es sich um eine Art des Kochens, in der alles von den Zutaten verwendet und nichts weggeworfen wird. Rezept für Gemüsebrühe aus Schalenresten, Essig aus Apfelkerngehäusen oder Chips aus Kartoffelschalen ziehen ihre Runden durchs Internet und die Küchen der Menschen.

Bezogen auf diesen Brotsalat mit Radieschen und Käse bedeutet Zero Waste: Du verarbeitest altbackenes Brot, das vielleicht so nicht unbedingt mehr gut schmeckt. Doch nicht nur das: Auch von den Radieschen kommt alles auf den Teller, Blätter wie Knolle. Die Blätter geben dem Dressing eine satte Farbe und stecken außerdem voller gesunder Nährstoffe. Verwende am besten Bio-Gemüse, denn das ist nicht so stark mit Pestiziden belastet.

Neben den gerade noch trockenen und jetzt wunderbar knusprigen Brotwürfeln und Radieschen brauchst du für den Brotsalat mit Radieschen und Käse zudem etwas Käse deiner Wahl. Besonders lecker ist hier Parmesan, den du dünn über das fertige Arrangement hobeln kannst. Obendrein finden noch rote Zwiebeln eine Verwendung. Hier ein Tipp: Wenn du den Geschmack von rohen Zwiebeln nicht so gerne magst, lege sie nach dem Schneiden in kaltes Wasser ein. Dadurch werden sie milder.

Das Dressing besteht aus Radieschengrün sowie Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer, Senf und einigen Kapern, die dem Ganzen einen besonders feinen Geschmack verleihen. Verwendest du in Salz konservierte, lege sie vorher in Wasser ein. Wenn du auf die in Essig zurückgreifst, passe die Essigmenge im Rezept nach Geschmack an, damit das Ganze nicht zu sauer wird. Vermische alles in einer großen Salatschüssel 🛒 und serviere deine köstliche Salatkreation zum Mittag oder als leichtes Abendessen.

Brotsalat mit Radieschen und Käse Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 500 g altbackenes Brot

1 EL Olivenöl

Salz

1 rote Zwiebel

1/2 Bund Radieschen

1/2 Bund Petersilie

50 g Parmesan vegetarisch Für das Dressing: 1/2 Bund Radieschen nur das Grün

1 EL Kapern

3 EL Olivenöl

1 EL Balsamico-Essig

1 TL Senf

1 Knoblauchzehe

1/2 TL Zucker

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide das Brot in mundgerechte Würfel. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne, röste die Brotwürfel darin goldbraun und knusprig an und würze sie mit etwas Salz.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe. Lege die Ringe in kalten Wasser ein. Wasche die Radieschen und schneide sie in dünne Scheiben. Hacke die Petersilie grob.

Gib das Radieschengrün, die Kapern, Olivenöl, Balsamico-Essig, Senf, geschälten Knoblauch und Zucker in ein hohes Gefäß und püriere alles zu einem cremigen Dressing. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Vermische die gerösteten Brotwürfel mit den Radieschen, den abgetropften Zwiebeln und Petersilie in einer Schüssel. Gib das Dressing darüber und vermenge alles gut.

Hoble den Parmesan in feine Späne und streue ihn über den Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.