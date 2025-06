Bulgogi-Udon-Nudeln: So einfach hast du noch nie asiatisch gekocht

Wenn du Lust auf ein Gericht hast, das herzhaft, würzig und gleichzeitig wunderbar sättigend ist, solltest du Bulgogi-Udon-Nudeln ausprobieren. Die Kombination aus zart mariniertem Rindfleisch und dicken, weichen Udon-Nudeln sorgt für ein warmes, rundes Geschmackserlebnis, das du mit wenig Aufwand selbst zubereiten kannst. Diese Version vereint koreanische Aromen mit der japanischen Nudelküche – und das auf eine Art, die überrascht und begeistert.

Bulgogi-Udon-Nudeln: wenn Korea auf Japan trifft

Bulgogi stammt ursprünglich aus Korea und bedeutet wörtlich übersetzt „Feuerfleisch“. Der Name passt, denn dünn geschnittenes Rindfleisch wird in einer kräftigen Marinade eingelegt und anschließend scharf angebraten. Traditionell servieren Koreaner Bulgogi mit Reis, Salatblättern oder Kimchi – doch in diesem Rezept begegnet das aromatische Fleisch den sanften Udon-Nudeln aus Japan. Diese Kombination zeigt, wie gut sich zwei Länderküchen ergänzen können, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Die dicke, fast seidige Struktur der Udon-Nudeln bildet einen idealen Kontrast zum leicht karamellisierten Rindfleisch. Gleichzeitig nehmen die Nudeln die Marinade wunderbar auf, was jeden Bissen intensiv und ausgewogen macht.

Du brauchst für das Gericht frische oder tiefgekühlte Udon-Nudeln, hauchdünn geschnittenes Rindfleisch, Karotten, Zwiebel, Pilze, Frühlingszwiebeln und etwas Austernsoße. Die Marinade besteht aus Sojasoße, Mirin oder Reiswein, Sesamöl, Knoblauch, Honig, braunem Zucker und etwas Pfeffer. Wer mag, ergänzt sie mit Gochugaru, also koreanischem Chilipulver.

Bulgogi hat in der koreanischen Kultur einen besonderen Stellenwert. Es gilt als Familiengericht, das gerne bei besonderen Anlässen auf den Tisch kommt – ob zum Fest, bei Einladungen oder beim gemeinsamen Grillen. Diese Verbindung aus Tradition und Kreativität macht Bulgogi-Udon-Nudeln so besonders. Die Mischung aus Süße, Umami und leichter Schärfe lässt sich wunderbar variieren und an deinen Geschmack anpassen. So wird aus einem traditionellen Gericht ein moderner Liebling, den du sowohl im Alltag als auch für Gäste servieren kannst.

Bulgogi-Udon-Nudeln Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Rindfleisch (z. B. Ribeye oder Rinderlende)

1/2 Zwiebel

40 g Karotte

30 g Shiitake-Pilze oder andere Pilze nach Wahl

2 Frühlingszwiebeln

500 g Udon-Nudeln möglichst tiefgekühlt

2 EL Öl

1 EL Austernsoße online z.B. hier 🛒

gerösteter Sesam optional Für die Bulgogi-Marinade: 4 EL Sojasoße

2 EL Mirin Reiswein

1 EL Sesamöl

1 EL Honig

1 EL brauner Zucker

6 Knoblauchzehen fein gehackt

1/4 TL schwarzer Pfeffer Zubereitung Schneide das Rindfleisch in dünne Streifen. Schäle Zwiebel und Karotten und schneide beides ebenfalls in Streifen.

Schneide auch die Pilze klein und hacke die Frühlingszwiebeln. Stelle davon ein paar für später beiseite.

Gib das geschnittene Rindfleisch zusammen mit Zwiebel, Karotte, Pilzen und Frühlingszwiebeln in eine mittelgroße Schüssel.

Vermische alle Zutaten für die Marinade und gieße sie darüber. Vermenge alles gründlich und lasse es mindestens 10 Minuten, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank ziehen.

Weiche die tiefgekühlten Udon-Nudeln etwa eine Minute lang in heißem Wasser ein. Trenne sie vorsichtig mit Stäbchen oder einer Gabel, bis sie sich vollständig gelöst haben. Spüle sie anschließend mit kaltem Wasser ab, lasse sie gut abtropfen und stelle sie beiseite.

Erhitze das Öl in einem Wok oder einer großen Pfanne auf mittelhoher bis hoher Stufe. Gib die marinierte Bulgogi-Mischung in die Pfanne und brate sie 2–3 Minuten, bis das Fleisch gebräunt und das Gemüse weich ist.

Gib die Udon-Nudeln und die Austernsoße dazu. Brate alles zusammen nochmals 1–2 Minuten unter ständigem Rühren.

Serviere das Gericht mit geröstetem Sesam und frischen Frühlingszwiebeln als Garnitur. Notizen Tiefgekühlte Udon-Nudeln haben meist die beste Konsistenz. Alternativ kannst du frische oder vorgekochte Udon verwenden, beachte dann die Packungsanleitung.

