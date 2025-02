Diese bunte Kohltarte schmeckt so köstlich, wie sie aussieht

Kohl ist eine so wunderbar wandelbare Zutat, dass ich mich wirklich fragen muss, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, ihn in einer Tarte zu verarbeiten. Und dass mehrere Kohlsorten zusammen nicht nur gut schmecken, sondern auch ein hübscher Anblick sein können, hätte mir auch schon viel früher auffallen müssen. Diese herrliche bunte Kohltarte setzt einen Haken bei all diesen Punkten. Und das Beste: Sie ist kinderleicht zubereitet!

Diese bunte Kohltarte überzeugt garantiert jeden Kohlmuffel

Mit dieser wunderschönen bunten Kohltarte zauberst du ein Gericht, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch super lecker schmeckt. Damit überzeugst du garantiert auch den letzten Kohlmuffel. Dieses Rezept ist der köstliche Beweis, dass Kohl alles andere als langweilig ist!

Das Trio aus zartem Wirsing, knackigem Weißkohl und aromatischem Rotkohl macht diese Tarte zu einem Fest der Sinne. Eingebettet im knusprigen Blätterteig und überbacken mit würzigem Gratinkäse – da kann einem doch nur das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Durch das Blanchieren werden die Kohlblätter etwas zarter und behalten vor allem ihre schöne Farbe. Und bei diesem Rezept isst das Auge ja mit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du diesen Vorgang ohne Probleme erledigt haben wirst. Sobald du die Blätter vorsichtig trocken getupft hast, kannst du sie in Streifen schneiden, die dann die Grundlage für diese Tarte ergeben.

Bereite anschließend die Füllung vor, die einen würzigen Kontrast zum knusprigen Blätterteig bilden wird. Schäle und hacke den Knoblauch fein und mische anschließend alle Zutaten für die Soße miteinander.

Danach kannst du dich daran machen, eine Tarteform 🛒 für die bunte Kohltarte vorzubereiten. Lege sie erst mit Backpapier aus und dann den Blätterteig darauf. Anschließend kannst du die Kohlstreifen abwechselnd – von der Mitte zum Rand hin – kreisförmig auf den Blätterteig legen, um ein schönes Muster zu kreieren. Danach kommt die Füllung darüber, der Käse darauf und ab geht’s in den Ofen. Dann heißt es nur noch: Schmecken lassen!

Bunte Kohltarte Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Wirsingblätter

250 g Weißkohlblätter

250 g Rotkohlblätter

300 ml Milch

4 Eier

4 Knoblauchzehen

2 EL Paprikapulver

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

275 g Blätterteig

150 g Gratinkäse Zubereitung Bereite eine Schüssel mit kaltem Wasser und Eiswürfeln vor. Blanchiere die Wirsing-, Weißkohl- und Rotkohlblätter für etwa 5 Minuten in kochendem Salzwasser. Schrecke sie anschließend im Eiswasser ab. Lass sie gut abtropfen und tupfe sie trocken.

Schneide die Blätter in etwa 4 cm dicke Streifen.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein.

Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre Milch, Eier, Paprikapulver und Knoblauchzehen. Würze die Mischung nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Kleide eine Tarteform mit Backpapier aus und lege anschließend den Blätterteig darin aus.

Lege die Kohlstreifen abwechselnd in einem Kreis – von der Mitte nach außen – in der Form aus.

Gieße die Milch-Ei-Mischung darüber und bestreue alles mit Gratinkäse.

Lass die Tarte auf der mittleren Schiene für etwa 50 Minuten backen. Notizen Falls die Tarte beim Backen zu dunkel werden sollte, kannst du sie mit Alufolie abdecken.

