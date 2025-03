Süße Frittierkunst: Diese Buñuelos mit Nutella-Füllung sind ein Traum

Stell dir vor, du beißt in einen luftigen, knusprigen Buñuelo, der mit einer feinen Zuckerschicht überzogen ist. Ein Hauch von Zitrone und Anis verleiht diesem Gebäck die perfekte Aromatik – süß, warm und einfach unwiderstehlich. Und als kleines Extra sind unsere Buñuelos mit Nutella gefüllt. Klingt lecker? Wir zeigen dir, wie du die frittierten Teigbällchen zubereitest.

So einfach machst du die besten Buñuelos

Buñuelos sind weit mehr als nur ein einfaches Gebäck. Sie sind ein kulinarisches Erbe, das durch Jahrhunderte und Kontinente gereist ist. Doch woher stammen sie eigentlich? Der Ursprung der Buñuelos reicht weit zurück – bis ins maurische Spanien des Mittelalters. Dort wurden bereits frittierte Teigbällchen oder Fladen zubereitet. Als die Spanier dann im 16. Jahrhundert die Welt eroberten, brachten sie ihre Rezepte nach Lateinamerika, wo die Buñuelos schnell beliebt wurden. Heute sind sie auch in vielen anderen Ländern ein fester Bestandteil. Deshalb gibt es sie in zahlreichen Formen und Geschmacksrichtungen. In Mexiko kennt man sie als dünnes und fladenartiges Gebäck, fast wie knusprige Crêpes. In Kolumbien gibt es vor allem die herzhafte Variante mit Maismehl und Käse. Die Andalusier verfeinern ihre Buñuelos mit Kürbis. Und auf den Philippinen werden die kleinen fluffigen Bällchen mit Puderzucker bestäubt.

In unserem Rezept befüllen wir die knusprige Köstlichkeit mit etwas Nutella. Perfekt für alle Naschkatzen! Doch beginnen wir von Vorne: Erwärme in einem Topf Butter, Milch, Anisschnaps, Zucker und Salz. Gib anschließend Mehl, Backpulver und Zimt hinzu und vermenge alles zu einem Teig. Nun fügst du Eier hinzu und vermengst wieder alles.

Den fertigen Buñuelo-Teig portionierst du mit Hilfe zweier Teelöffel in kleine Kugeln und frittierst sie in heißem Öl. Danach lässt du sie kurz abtropfen und wälzt sie in Zucker. Ganz zum Schluss geht’s dann an die Füllung. Fülle dafür Nutella in eine Marinade-Spritze 🛒 oder einen Spritzbeutel und befülle die Buñuelos damit. Fertig ist der süße Snack. Lass es dir schmecken!

Wenn du auf knusprig-frittierte Teigbällchen stehst, solltest du unbedingt unser Rezept für gefüllte Knusperbällchen mit weißer Schokocreme und Himbeermarmelade probieren. Unsere Apfelkrapfen sind ebenso einen Versuch wert. Oder du testest deine Koch- und Backkünste an unserem Rezept für fluffige Berliner aus dem Airfryer. Noch nichts dabei gewesen, was dich anspricht? Frag einfach unseren Koch-Bot nach Rezeptvorschlägen!

Buñuelos Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 35 Stück Zutaten 1x 2x 3x 45 g Butter ungesalzen

110 ml Milch

35 ml Anisschnaps oder 40 ml Wasser

2 EL Zucker und extra Zucker zum Wälzen der Krapfen

3/4 TL Salz

110 g Mehl

1/4 TL Zimt

3/4 TL Backpulver

3 Eier Zimmertemperatur

Öl zum Frittieren

Etwas Zitronenschale

200 g Nutella Zubereitung Gib Butter, Milch, Anisschnaps, 2 EL Zucker und Salz in einen mittelgroßen Topf. Erwärme das Ganze bei mittlerer Hitze, bis die Mischung anfängt zu kochen. Vermische in der Zwischenzeit in einer Schüssel Mehl, Zimt und Backpulver.

Reduziere die Hitze der Butter-Milch-Mischung und rühre die Mehlmischung mit einem Holzlöffel oder Rührgerät unter, bis sich eine gleichmäßige Teigkugel bildet.

Nimm den Buñuelo-Teig vom Herd und lass ihn kurz abkühlen. Füge nach und nach die Eier hinzu. Am Ende sollte der Teig die Konsistenz von dickem Pudding haben. Falls er noch zu klumpig ist, streiche ihn durch ein Sieb.

Gib Öl und etwas Zitronenschale in einen Topf. Erhitze das Öl auf 160 ºC. Entferne die Zitronenschale, sobald die Temperatur erreicht ist.

Portioniere mit Hilfe von zwei Teelöffeln kleine Bällchen und frittiere sie goldbraun und knusprig. Fülle einen Teller mit etwas Zucker. Lass die fertigen Buñuelos kurz auf einem Küchentuch abtropfen, wälze sie dann im Zucker und stelle sie beiseite.

Fülle Nutella in eine Spritze oder einen Sprizbeutel mit kleinem Aufsatz und befülle die Buñuelos damit.

