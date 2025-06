Die musst du probieren: Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig

Knuspriges, goldbraun geröstetes Brot trifft auf die cremige Textur von Burrata. Dazu kommen knackige Pistazien, die mit ihrem leicht nussigen Aroma perfekt das samtige Mundgefühl der Burrata ergänzen. Ein Hauch Honig umhüllt das Ganze. Das klingt zum Reinbeißen? Dann verrate ich dir jetzt ganz schnell das Rezept für diese köstlichen Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig.

Rezept für Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig

Es ist die perfekte Mischung aus süß, salzig und herzhaft, die die Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig so besonders macht. Dieses Rezept ist so einfach und doch besonders. Und zeigt wieder einmal, dass du mit wenigen, hochwertigen Zutaten eine außergewöhnliche kleine Mahlzeit zaubern kannst.

Die Burrata hat ihren Ursprung in Apulien, der malerischen Region im Süden Italiens, die für ihre kulinarischen Schätze bekannt ist. Sie wurde ursprünglich von Käsern erfunden, um die Reste von Mozzarella und Sahne zu nutzen. Das Ergebnis war ein echtes Meisterwerk: ein zarter Mozzarella-Beutel, gefüllt mit einer cremigen Mischung aus gezupftem Mozzarella und frischer Sahne, auch „Stracciatella“ genannt.

Burrata bedeutet übersetzt „butterig“, was ihren unglaublich reichen und weichen Geschmack perfekt beschreibt. Anders als Mozzarella, der eher kompakt und fest ist, hebt sich die Burrata durch ihre fast seidige Konsistenz ab, die beim Anschneiden mit ihrer cremigen Füllung überrascht.

Die Kombination mit Pistazien und Honig verleiht der traditionellen Burrata eine moderne Note. Indem du sie auf dein Sauerteigbrot bringst, holst du dir ein Stück italienische Handwerkskunst direkt auf den Teller – cremig, aromatisch und einfach unvergesslich.

Der Duft von frisch geröstetem Brot und das sanfte Aufreißen der Burrata-Kugeln machen die Zubereitung dieser Köstlichkeit zu einem echten Genussmoment. Und sobald der erste Bissen deine Lippen berührt, wirst du verstehen, warum diese einfache Kombination so besonders ist. Lass dich auf diesen kulinarischen Kurztrip ein – es könnte Liebe auf den ersten Bissen werden!

Ob als schnelles Frühstück, eleganter Snack oder Highlight für deinen nächsten Brunch mit Freunden: Die Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig sind wie ein Urlaub in Italien, der sich ganz leicht in deine eigene Küche bringen lässt.

Auch wenn sie in einem edlen Gewand daher kommen, sind die Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig am Ende doch auch nur Stullen. Die wir in der Leckerschmecker-Redaktion übrigens lieben.

Zu unseren Favoriten zählen gegrillte Erdbeer-Käse-Sandwichs, ebenso wie ein schnelles Lachs-Sandwich mit Gewürzgurken. Auch das Avocado-Toast mit gegrillten Champignons lieben wir. Doch jetzt schnappen wir uns erst einmal die Burrata, Pistazien und Honig und kreieren eine neue Stulle-Deluxe!

Burrata-Toasts mit Pistazien und Honig Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Sauerteigbrot

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

2 Kugeln Burrata à 125 g

80 g Pistazien

2 EL Honig

1 Prise Meersalz

frisch gemahlener Pfeffer Zubereitung Röste das Sauerteigbrot in einer Pfanne mit etwas Olivenöl, bis sie goldbraun und leicht knusprig sind.

Nimm die Burrata aus der Packung und lasse sie abtropfen.

Lege die gerösteten Brotscheiben auf vier Teller und verteile die Burrata großzügig darauf. Das geht entweder mit den Händen oder indem du sie mit einem Messer leicht aufreißt.

Erwärme den Honig, bis er leicht warm ist. Träufle den heißen Honig anschließend großzügig über die Burrata.

Hacke die Pistazien klein und verteile sie über die Burrata und den Honig.

Falls du magst, bestreue die Burrata-Toasts mit einer Prise Meersalz, um den Geschmack zu verstärken. Zum Schluss etwas frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer drüber geben und genießen.

