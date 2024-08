Buttermilchkuchen mit Zitrone: einfaches Rezept für leckeren Blechkuchen

Dieser Buttermilchkuchen mit Zitrone versprüht den reinen Geschmack des Frühlings. Daher ist er perfekt für die ersten warmen Tage, die uns zu Ostern erwarten. In ganz Deutschland freut man sich auf strahlendes Wetter, und was könnte besser passen, als sich mit einem Stück frisch gebackenem Kuchen in die Sonne zu setzen?

Rezept für Buttermilchkuchen mit Zitrone: schön saftig

Unser Buttermilchkuchen mit Zitrone ist kinderleicht gemacht und gelingt selbst Backanfängern. Es handelt sich bei diesem Rezept um einen klassischen Blechkuchen, der besonders saftig schmeckt. Die Zitrone sorgt für eine feine Frische, die Buttermilch unterstreicht dieses Aroma.

Ob beim Osterkaffeekränzchen oder bereits zum Frühstück, ob fürs Picknick im Grünen oder den Geburtstag: Der Buttermilchkuchen mit Zitrone ist in vielen Situationen ein gern gesehener Gast, den man gerne vernascht. Selbst, wenn es keinen besonderen Anlass gibt, lassen wir ihn uns schmecken. Immerhin hebt so ein Stück Kuchen die Laune und ist perfekt, wenn du einen Boost für gute Stimmung brauchst.

Schon beim Backen stellen sich positive Gefühle ein. Wenn du die Zitronenschale abreibst und den Saft auspresst, lässt dich der spitzige Duft beschwingter in der Küche werkeln. Für den Teig musst du einfach alle Zutaten nacheinander mischen. Dann gilt es, ein Blech einzufetten und den Teig darauf glatt zu streichen. Achte darauf, dass du den Ofen vorheizt und den Kuchen dann direkt in die Röhre schiebst.

Je nach Blechgröße und Ofen musst du die Backzeit gegebenenfalls ein wenig variieren, also behalte den Kuchen während des Backens im Blick. Und Stäbchenprobe nicht vergessen!

Kommt der Buttermilchkuchen mit Zitrone wieder aus dem Ofen, kannst du ihn sofort genießen oder noch mit einer Zitronen-Zucker-Mischung tränken (siehe Notizen). Auch ein Zuckerguss ist eine schöne Idee und lässt den Blechkuchen noch verführerischer aussehen.

Ist er aufgegessen, probiere als Nächstes doch unseren Zitronenkuchen mit Baiser, der Augen und Bauch glücklich macht. Der Selterskuchen aus der ehemaligen DDR ist ein echter Klassiker und kommt ebenfalls mit Zitrone vom Blech. Außerdem solltest du dir diesen Zitronen-Streuselkuchen mit Joghurt nicht entgehen lassen.