Caprese mit gefrorenen Tomaten: So hast du den Shaved-Ice-Trend noch nicht gegessen

Shaved Ice aus gefrorenen Früchten ist vermutlich der Sommer-Food-Trend dieses Jahres. Dafür legt man das Obst, beispielsweise Pfirsiche, für einige Stunden in den Tiefkühlschrank und raspelt es anschließend mit einer Reibe. Ob als eigenständiges Dessert oder fruchtiges Topping für Gebäck und Co.: Der Trend war Dauergast in Reels, Stories und TikToks. Schnell wurde er weiter gedreht, und auch eine herzhafte Variante ließ nicht lange auf sich warten: die Kombination von Tomaten und weichem Käse. Wir haben Caprese mit gefrorenen Tomaten ausprobiert und sind begeistert!

Social-Media-Trend: Caprese mit gefrorenen Tomaten

Caprese, also in Scheiben geschnittene Mozzarellakugeln und Tomaten, garniert mit Salz, Pfeffer und Balsamico, ist eine beliebte italienische Antipasti-Spezialität. Sie schmeckt aber nicht nur als Vorspeise, sondern auch als kleine Mahlzeit zwischendurch. Und jetzt im Sommer ist Caprese mit gefrorenen Tomaten natürlich ideal. Das Gericht braucht nur eine Handvoll Zutaten, und vielleicht hast du alle bereits zu Hause. Du benötigst große Tomaten, Mozzarella oder Burrata, Olivenöl, am besten ein besonders hochwertiges, sowie Salz und Pfeffer.

Der erste Schritt besteht darin, die Tomaten zu waschen, zu trocknen und für etwa zwei Stunden ins Gefrierfach zu legen. Und sie später gut reiben zu können und den kühlenden Effekt zu kreieren, müssen sie nämlich komplett gefroren sein. Du hast jetzt also erst einmal Pause oder Zeit, den Rest des Dinners vorzubereiten.

wenn die Tomaten lange genug im Froster gelegen haben, geht’s weiter. Platziere jetzt die Käsekugeln auf einem Teller und beträufele sie mit Öl. Danach kannst du die Tomaten mit einer herkömmlichen Küchenreibe darüber raspeln. Sieht jetzt schon toll aus, nicht wahr? Das Auge isst bei Caprese mit gefrorenen Tomaten definitiv mit! Jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer verfeinern, das war’s auch schon.

