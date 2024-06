Leckere Grillbeilage: Caprese-Nudelsalat mit Tomaten und Mozzarella

Endlich ist der Sommer zurück, und uns zieht es wieder nach draußen. Ob tagsüber in die Parks und an die Seen oder abends auf Balkon und Terrasse, um die Kohlen zum Glühen zu bringen. Zu allen Anlässen passt unser Caprese-Nudelsalat mit Tomaten und Mozzarella wunderbar. Beim Ausflug ins Grüne ist er ein leckerer Snack, fürs Grillen eine tolle Beilage. Ein wahrer Alleskönner eben!

Caprese-Nudelsalat mit Tomaten und Mozzarella: unschlagbare Kombi

Die Kombination von Tomaten und Mozzarella lieben wir spätestens, seit wir den italienischen Klassiker Caprese das erste Mal probiert haben. Werfen wir noch Pasta dazu, entsteht daraus ein leckerer Caprese-Nudelsalat mit Tomaten und Mozzarella. Der erinnert an den letzten Urlaub an der sonnigen Mittelmeerküste. Wie gut, dass er so leicht gemacht ist. Dann können wir nämlich öfter von Reisen in den Süden träumen, obwohl wir zu Hause bleiben.

Die Zutatenliste für den Caprese-Nudelsalat ist übersichtlich. Neben den drei bereits genannten stehen noch Salz und Pfeffer, Öl und Essig sowie Basilikum und Pinienkerne darauf. Wenn du Glück hast, befindet sich alles bereits in deinem Vorrat und du kannst dir den Gang zu Supermarkt sparen.

Starte mit dem Kochen der Nudeln und widme dich, während diese auf dem Herd stehen, dem Zerkleinern der Zutaten. Die Tomaten und der Mozzarella werden gewürfelt, der Basilikum grob gehackt, die Pinienkerne in einer Pfanne geröstet. Aus den restlichen Zutaten rührst du das Dressing an, das du mit Salz und Pfeffer abschmeckst. Ist alles so weit vorbereitet, kommen die Nudeln, Tomaten, der Käse und Basilikum in eine große Schüssel und werden mit der Salatsoße vermengt.

Lass den Caprese-Nudelsalat jetzt am besten noch einen Moment ruhen, damit sich sein Geschmack voll entfalten kann. Und dann kann geschmaust werden. Oh, ist der gut!

Während wir dank dieses Rezepts nach Italien reisen, entführt uns der Nudelsalat Elsässer Art ins schöne Frankreich. Mit diesem Yum-Yum-Nudelsalat geht’s Richtung Asien, und mit Omas klassischer Nudelsalat mit Mayo bleiben wir bei uns im Lande. Welcher ist dein Favorit?