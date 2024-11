Saftiges Caprese-Panini mit Hühnchen, Mozzarella und Tomate

Ob morgens, mittags oder abends: Unser Caprese-Panini mit Hühnchen, Mozzarella und Tomate macht sofort gute Laune. Das saftige Sandwich schmeckt fantastisch, sodass man am liebsten gleich ein zweites davon futtern möchte. Wir zeigen dir, wie du es nachmachen kannst.

Rezept für Caprese-Panini mit Hühnchen, Mozzarella und Tomate: einfach gut

Wenn du Sandwiches magst, wirst du nicht genug bekommen können von diesem Caprese-Panini mit Hühnchen. Es schmeckt würzig, saftig und fruchtig zugleich. Das liegt an den simplen Zutaten, die im Zusammenspiel allerdings ein wahres Feuerwerk an zünden. Für die Marinade des Fleisches kombinieren wir Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, italienische Kräuter, Salz und Pfeffer. Die Soße für die Sandwiches besteht aus Mayonnaise, Basilikum und ebenfalls Zitronensaft und Knoblauch. Dazu kommen frische Tomaten und milder Mozzarella, und das alles zwischen gerösteten Brotscheiben. Klingt doch gut, nicht wahr?

Wir beginnen aber am besten von vorne: Zuerst verrühren wir die Zutaten für die Marinade. Das Fleisch schneiden wir gegebenenfalls etwas kleiner und legen es anschließend in der Marinade ein. Bis wir es wieder brauchen, stellen wir es in den Kühlschrank.

Nun waschen wir die Tomate und schneiden sie in Scheiben. Auch den Käse schneiden wir in Scheiben. Danach rühren wir die Sandwichsoße an und schmecken sie mit Salz und Pfeffer ab. Und es geht sofort weiter!

Während wir das Fleisch jetzt anbraten, bestreichen wir schon einmal vier Scheiben Brot mit der cremigen Soße. Als Nächstes belegen wir sie mit dem Fleisch, den Mozzarella- und Tomatenscheiben sowie etwas Basilikum. Dann träufeln wir nur noch etwas Balsamico darüber, legen eine weitere Brotscheibe drauf und rösten die Caprese-Paninis mit Hühnchen im Kontaktgrill. Und, wie schmeckt’s dir?

Haben dir die Paninis geschmeckt, solltest du auch mal unser Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln probieren. Aber auch dieses Thunfisch-Sandwich mit extra viel Käse und dieses Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi begeistern Fans belegter Brote.