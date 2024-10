Genieße ein saftiges Thunfisch-Sandwich mit extra viel Käse

Warum nicht mal ein Sandwich zum Abendessen? Nein, wir meinen kein gutes deutsches Abendbrot. Wir sprechen von Sandwiches, die statt einer Käsestulle eine ganze Mahlzeit in einem Brot auf den Tisch bringen. Geschmolzener Käse und saftiger Thunfisch vereinen sich in diesem amerikanischen Klassiker, dem Tuna Melt Sandwich.

Herzhaft, warm und lecker: so machst du ein amerikanisches Tuna Melt Sandwich

Der Unterschied zwischen zwei Gerichten mit dem gleichen Namen kann riesengroß sein. Nehmen wir hier passenderweise den Begriff „Sandwich“. Wer in Deutschland ein Sandwich macht, macht zwei Scheiben Brot, dazwischen Butter oder Schmalz und Käse oder Wurst. Wer ganz edel ist, hat einen Sandwichtoaster und backt das Ganze kurz an, damit der Käse zerläuft. In den USA hat das Sandwich eine ganz andere Bedeutung: Es ist quasi eine Mahlzeit zwischen Brotscheiben. Verschiedene Käse- und Wurstarten, Salat, Tomate, eingelegtes Gemüse, Soße… teils sind diese Brottürme so hoch, dass sie mit den Händen gar nicht zu essen sind. Wir möchten dir heute einen amerikanischen Sandwichklassiker nahebringen, den du einfach zubereiten und – keine Sorge – einfach essen kannst: das Tuna Melt Sandwich.

Melt Sandwich heißt übersetzt etwa „Schmelz-Sandwich“ und bezeichnet ein warmes Brot, bei dem geschmolzener Käse und ein Fisch- oder Fleischsalat zwischen getoasteten Brotscheiben im Ofen gebacken wird. Schneidet man das Sandwich dann auf, „schmilzt“ der geschmolzene Käse förmlich aus dem Sandwich heraus. In den USA sind die gefüllten Brote ein beliebtes Gericht in Diners, einfachen Restaurants, die sich oftmals an Autobahnen finden. Besonders Tuna Melt Sandwiches oder die etwas deftigeren Patty Melt Sandwiches mit Frikadellen kommen gut an.

Dieses Tuna Melt Sandwich eignet sich perfekt zu einem herzhaftes Abendessen, denn sie sind schnell zubereitet und einfach erfüllend nach einem langen Bürotag. Unser Tuna Melt Sandwich besteht aus einer cremigen Thunfischfüllung, etwas Käse uns sonst nichts. Es passt hervorragend zu einem fruchtigen Salat oder, für ein noch deftigeres Abendessen, ein paar knusprigen Pommes.