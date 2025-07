Dessert zum Frühstück: Carrot Cake Baked Oats

Stell dir vor: Du stehst morgens auf und der Duft von Zimt und frisch gebackenem Karottenkuchen liegt in der Luft. Doch anstelle von Kalorienbomben bekommst du ein sättigendes, nährstoffreiches Frühstück. Genau das bieten dir diese Carrot Cake Baked Oats! Du kannst sie perfekt für die Woche vorbereiten und hast so jeden Morgen ein leckeres und gesundes Wohlfühlfrühstück parat – sag tschüss zur Butterbrezel vom Bäcker! Die cremige Konsistenz der Haferflocken, die knackigen Karotten und die perfekte Gewürzmischung machen diesen Frühstücksauflauf zu einem echten Genuss.

Karottenkuchen mal anders: Diese Carrot Cake Baked Oats machen satt und glücklich

Kennst du das auch? Du bist mal wieder zu spät aufgestanden und hast nun keine Zeit mehr fürs Frühstück. Stattdessen gibt es einen schnellen Kaffee auf die Hand und in deiner Schreibtischschublade im Büro wartet noch die Nussmischung auf dich. Schluss damit!

Gerade, wenn du keine Lust hast, dir jeden Morgen Gedanken um dein Frühstück zu machen, sind Baked Oats eine gute Idee. Du kannst sie einmal schnell vorbereiten und hast dann die ganze Woche etwas davon. Diese Auflaufformen aus Glas mit luftdichtem Deckel 🛒 eignen sich nicht nur gut zum Backen, sondern auch zur Aufbewahrung. Mit unserem Mealprep-Rezept für Carrot Cake Baked Oats sparst du Zeit, tust dir etwas Gutes und kannst entspannt und gesund in deinen Tag starten. Was will man mehr. Natürlich eignet sich dieses Rezept für Baked Oats auch super als Nachmittagssnack, wenn du Lust auf etwas Süßes bekommst. Oder als Mitbringsel zum nächsten Sonntagsbrunch mit deinen Lieben.

Voller wertvoller Ballaststoffe und Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin K, C, A sowie Beta-Carotin bist du bestens versorgt, um energiegeladen in den Tag zu starten. Selbst eingeschworene Karotten-Kritiker machst du mit diesem Rezept zu Fans – probier’s am besten gleich aus!

Du bist auf der Suche nach weiteren leckeren Frühstücksrezepten, die dir deinen Morgen versüßen? Vielleicht sind ja diese einfachen Overnight Oats, unser Haferflocken-Apfel-Auflauf oder die gebackenen Blaubeer-Bananen-Haferflocken etwas für dich.

Carrot Cake Baked Oats Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Baked Oats: Kokosöl zum Einfetten der Auflaufform

2-3 mittelgroße Karotten ca. 150 g fein geraspelt

50 g Walnüsse oder Pekannüsse grob gehackt (optional)

240 g Haferflocken zart oder grob, je nach Vorliebe

1 TL Zimt

1/2 TL Muskatnuss

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

200 ml Milch oder pflanzliche Alternative

2 EL Ahornsirup oder Agavendicksaft

1/4 TL Vanilleextrakt Für das Topping: 100 g Frischkäse oder pflanzliche Alternative

1 TL Ahornsirup oder Agavendicksaft

2 EL Kokosraspeln optional

1 TL Zimt zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine mittelgroße Auflaufform mit etwas Kokosöl ein.

Schäle deine Karotten und raspele sie mit einer Küchenreibe in schmale Stifte.

Hacke deine Nüsse klein.

Gib deine geraspelten Karotten in eine große Schüssel und füge die Haferflocken, Zimt, Muskatnuss, Backpulver und Salz hinzu.

Verrühre in einer separaten Schüssel die Milch, Ahornsirup (oder Agavendicksaft) und Vanilleextrakt miteinander.

Gib die feuchten Zutaten zu den trockenen und vermenge alles gründlich.

Fülle den fertigen Carrot Cake Baked Oats Teig gleichmäßig in die Auflaufform.

Backe das Ganze ca. 35 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist und ein Zahnstocher in der Mitte sauber rauskommt.

Vermenge den Frischkäse mit Ahornsirup oder Agavendicksaft, bis eine cremige Masse entsteht. Nach Belieben kannst du auch etwas Zimt unterrühren, um das Topping noch aromatischer zu machen.

Lass deine Carrot Cake Baked Oats nach dem Backen noch etwas abkühlen. Serviere sie mit deinem Frischkäse-Topping und den gehackten Nüssen.

