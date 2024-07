Farbenfroher Kuchengenuss: So backst du einen Cassis-Schmandkuchen

Der Cassis-Schmandkuchen ist definitiv ein Anwärter auf den Kuchen des Jahres! Er verzaubert mit seiner Kombination aus der herb-süßen Schwarzen Johannisbeere und einer cremigem Schmandschicht. Damit beeindruckt der Kuchen nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch eine ansprechende Farbkombination aus weiß und dunkellila. Folge gleich unserem einfachen Rezept und bereite diesen tollen Kuchen zu!

Rezept für Cassis-Schmandkuchen

Schwarze Johannisbeeren spielen bei unserem Cassis-Schmandkuchen die Hauptrolle. Die dunklen Beeren sind mit den Roten Johannisbeeren zwar verwandt, schmecken allerdings ganz anders. Während die Roten säuerlich sind, haben die Schwarzen ein herbes und leichtes Aroma. So eignen sie sich perfekt für die Kombination mit leicht säuerlichem Schmand.

Unser Cassis-Schmandkuchen besteht im Grunde aus drei unterschiedlichen Komponenten: einem Boden aus Butterkeksen, einer Schmandfüllung und einem Püree aus Beeren. Dabei muss er nicht mal gebacken werden! Plane dennoch etwas Zeit ein. Die Schmandschicht muss etwas aushärten, bevor die Cassis-Schicht daraufkommt, sonst vermischen sie sich. Hast du die Zeit nicht, kannst du auch beide zeitgleich auf den Boden geben und, mit einem marmorierten Muster versehen, vermischen.

Der Cassis-Schmandkuchen eignet sich hervorragend für den Sommer, wenn die Schwarzen Johannisbeeren Saison haben. In dieser Zeit sind die Beeren besonders aromatisch und saftig. Der Kuchen schmeckt so noch intensiver. Du kannst ihn jedoch auch außerhalb der Saison mit gefrorenen Beeren zubereiten und so das ganze Jahr über genießen.

Mit dem Cassis-Schmandkuchen kannst du auf Kuchenbuffets einen spannenden Farbakzent setzen oder bei einem gemütlichen Kaffee-Kuchen-Nachmittag punkten. Trotz seines raffinierten Aussehens ist die Zubereitung einfach und gelingt auch Bachanfängern.

Schmandkuchen sind bei uns total im Trend, denn durch ihre leichte Säure passen sie gut zu frühsommerlichen Nachmittagen. Bereite auch einen Apfelmus-Schmand-Kuchen zu oder einen Schmandkuchen vom Blech nach Omas Geheimrezept. Magst du es fruchtiger, backe mal einen Erdbeer-Schmandkuchen.