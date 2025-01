Chai Latte: leckeres Trendgetränk aus Milch und Tee

Der Chai Latte ist heutzutage kaum noch aus Cafés und Coffee-Shops wegzudenken. Als beliebte Alternative zum Kaffee oder Kakao ist er eine leckere Abwandlung des Chai Tees und der perfekte Genuss an kalten Wintertagen und um sich mal so richtig zu entspannen.

Chai Latte zu Hause selber machen

Ursprünglich stammt dieses Getränk aus Indien, wo es als ayurvedisches Heilmittel geschätzt wurde. Die Mischung aus Schwarztee, verschiedenen Gewürzen und Milch verleiht dem Chai Latte nicht nur seinen einzigartigen Geschmack, sondern sorgt mit seinen enthaltenen Gewürzen auch für eine wohltuende Wirkung auf den Körper.

Ingwer wärmt von innen, Kurkuma wirkt entzündungshemmend, Kardamom regt die Verdauung an und Zimt reguliert den Blutzuckerspiegel. Du siehst also, Chai Latte ist nicht ohne Grund so beliebt. Er schmeckt nicht nur gut, sondern gibt dir auch noch einen Extra-Kick für den Tag.

Mit unserem einfachen Rezept kannst du das beliebte Gewürzteegetränk ganz leicht selbst zu Hause zubereiten und musst nicht extra in den nächsten Coffeeshop gehen.

Lass die Kaffeetasse stehen und schnapp dir einen Löffel, das wird richtig lecker!

