Blitzrezept für schnelle Champignon-Nudeln mit Crème fraîche

Wenn der Magen bereits knurrt, muss es beim Zubereiten der Mahlzeit schnell gehen. Für aufwendige Experimente in der Küche und komplizierte Zutaten bleibt da keine Zeit. Wie gut, dass es Rezepte gibt, die so einfach sind, dass sie im Handumdrehen zubereitet sind. Kaum hast du die benötigten Utensilien und Kochzutaten bereit gelegt, kannst du auch schon genießen. So wie bei diesen Champignon-Nudeln mit Crème fraîche. Die sind in 25 Minuten fertig.

Perfekt für den Feierabend: Champignon-Nudeln mit Crème fraîche

Ein voller Terminkalender lässt einem manchmal einfach nicht viel Zeit zum Kochen. Da Fertiggerichte aber einfach keine Option sind, sind Blitzrezepte immer mehr als Willkommen. Ein Rezept, das wir immer wieder gern kochen, sind diese Champignon-Nudeln mit Crème fraîche, für die du gerade einmal 25 Minuten Zeit und nur wenige Zutaten einplanen.

Koche zuerst wie gewohnt die Nudeln bissfest. In der Zwischenzeit putzt du die Pilze und schneidest sie in Scheiben. Knoblauch und Zwiebel schneidest du in feine Würfel. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 und dünste die Zwiebelstücke darin an. Danach gibst du den Knoblauch und die Pilze hinzu und lässt alles rund fünf Minuten anbraten. Lösche mit der Brühe ab, rühre die Crème fraîche unter und lege die Thymianzweige in die Soße. Schmecke sie noch mit einem Spritzer Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer ab.

Nun muss die Soße noch auf niedriger Stufe solange köcheln, bis sie die richtige Konsistenz hat. Dann mischst du direkt die Nudeln unter und kannst dir die Nudeln schmecken lassen. Für noch mehr Geschmack streust du noch etwas geriebenen Parmesan darüber.

Wir lieben die schnelle Pasta-Küche. Nudeln sind einfach perfekt für den Feierabend und wenn es mal besonders schnell gehen muss. Deshalb kann man auch nie genug Nudelrezepte haben. Wie wäre es zum Beispiel auch mal mit Nudeln mit Hähnchen und Lauch? Diese Schinken-Käse-Nudeln brauchen nur 20 Minuten und auch diese Kokos-Limetten-Pasta kommt bei uns regelmäßig auf den Tisch.

Champignon-Nudeln mit Crème fraîche Judith 4.17 ( 174 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Nudeln

Salz

200 g Champignons

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

100 ml Gemüsebrühe

150 g Crème fraîche

3 Zweige frischer Thymian

Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

30 g geriebener Parmesan optional Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsangabe in Salzwasser bissfest.

Putze währenddessen die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab. Hacke beides in feine Stücke.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und Schwitze die Zwiebelstücke darin glasig an. Füge Knoblauch und Champignons hinzu und brate beides ca. 5 Minuten mit an.

Lösche mit der Gemüsebrühe ab. Rühre die Crème fraîche ein, gib die Thymianzweige in die Pfanne und schmecke mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft ab. Lass die Soße ein paar Minuten bei niedriger Hitze köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat.

Gieße die Nudeln ab und vermenge sie direkt mit der Soße. Entferne die Thymianzweige und serviere die Pasta nach Geschmack noch mit geriebenem Parmesan.

