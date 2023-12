Bevor du anfängst, die Muffinform mit dem Brötchenteig zu bestücken, gibt es Folgendes zu beachten: Verwendest du eine Silikonform zum Backen, brauchst du sie nicht einzufetten, andere Materialien allerdings schon. Bette also 6 Teigportionen in die vorgesehenen Vertiefungen. Forme dabei eine Mulde in jeder Teigmitte, damit später das Hackfleisch darin Platz findet.

Anschließend brätst du das Hackfleisch kurz in Olivenöl in einer Pfanne an, gibst die Zwiebelwürfel hinzu und schwitzt sie mit an. Danach würzt du mit Salz, Pfeffer und Ketchup. Zum Schluss mischst du den geriebenen Käse unter.

Nun füllst du die Hackfleischmischung mit einem Löffel in die Mulden des Brötchenteigs und gibst die Form für 30 Minuten in den auf 160° C vorgeheizten Backofen.