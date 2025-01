Chia-Joghurt-Pudding mit Grapefruit zum Frühstück

Ein Pudding zum Frühstück? Warum nicht? Dieser Chia-Pudding mit Grapefruit versorgt dich mit leckeren und gesunden Inhaltsstoffen und macht stark für den Tag.

Rezept für Chia-Joghurt-Pudding mit Grapefruit

Gehst du auch nicht ohne ein gutes Frühstück aus dem Haus? Oder nimmst dir etwas mit, sollte zum Essen am Morgen mal keine Zeit bleiben, weil du es eilig hast oder das kuschelige Bett doch zu verlockend war? Dann ist ein Chia-Joghurt-Pudding genau richtig. Der lässt sich nämlich gut vorbereiten, sodass du dich am Morgen nur noch an den Tisch setzen brauchst und entspannt deinen Pudding löffeln kannst.

Für den Frühstückspudding vermengst du Joghurt mit etwas Vanilleextrakt, Honig und Chiasamen. Dann stellst du diese Mischung in den Kühlschrank. Die Chiasamen 🛒 brauchen nämlich etwas Zeit zum Quellen. Danach ist er auch schon fast bereit zum Verzehr. Du kannst ihn aber auch länger im Kühlschrank lassen und erst später essen. Fülle den Chia-Pudding in ein Glas und verteile obendrauf noch eine Schicht aus Grapefruit und Granatapfelkernen.

Der Chia-Joghurt-Pudding macht dich dank des Joghurts und seines Eiweißanteils nicht nur satt, er versorgt dich durch die Samen auch mit weiteren wertvollen Inhaltsstoffen. Chia gilt als sogenanntes Superfood und sind reich an Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren. Außerdem enthalten sie jede Menge Eisen, Magnesium und B-Vitamine.

Gesund frühstücken geht mit unserem Rezepten ganz leicht. Probiere zum Beispiel diese einfachen Overnight-Oats, unser Ofenporridge oder ein klassisches Bircher-Müsli.

Chia-Joghurt-Pudding mit Grapefruit Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Quellzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Naturjoghurt

3 EL Chiasamen

1 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt

1 Grapefruit

1/2 Granatapfel

frische Minzblätter Zubereitung Mische den Joghurt mit den Chiasamen, dem Honig und dem Vanilleextrakt in einer Schüssel. Rühre alles gut um, damit die Chiasamen gleichmäßig verteilt sind.

Stelle die Mischung für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Chiasamen aufquellen und eine puddingartige Konsistenz entsteht.

Schäle die Grapefruit gründlich, sodass keine weiße Haut mehr sichtbar ist, und schneide sie in kleine Stücke. Entferne vorsichtig die Granatapfelkerne aus der Schale.

Verteile den Chia-Joghurt-Pudding gleichmäßig in zwei Gläser und gib Grapefruitstücke und Granatapfelkerne als Topping obendrüber. Verzieren den Pudding noch mit frischer Minze und genieße ihn direkt.

