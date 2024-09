Die Chicago Deep Dish Pizza ist ein Muss für alle Käse-Fans

Wer Käse mag, wird eine Chicago Deep Dish Pizza lieben – versprochen. Sie ist beinahe schon eine herzhafte Torte und hat mit einer regulären, italienischen Pizza wenig zu tun. Köstlich ist sie trotzdem. Was sie so besonders macht? Die Pizza ist komplett mit Käse gefüllt. Vorsicht, lass sie vor dem ersten Bissen deshalb unbedingt etwas abkühlen, damit du dir nicht den Mund verbrennst. Hast du sie dann aber erstmal probiert, wirst du nicht mehr aufhören können, bis der Bauch voll und das Käse-Herz glücklich ist. Also: Los geht’s!

Die Chicago Deep Dish Pizza ist mit Käse gefüllt

Statt auf dem Blech wird eine Chicago Deep Dish Pizza in einer runden Kuchenform gebacken. Der Grund dafür ist ihre käsige Füllung, denn die braucht Platz und muss in Form gehalten werden. Dafür sorgt ein knuspriger Teig, der nicht nur den Boden der Pizza bildet, sondern sie auch mit einem Rand umschließt. Obendrauf nimmt eine fruchtige Tomatensoße Platz, und wir streuen einfach auch noch geriebenen Parmesan darüber. Wenn schon Käse, dann eben richtig!

Ich selbst habe die Chicago Deep Dish Pizza das erste Mal in ihrer Heimatstadt gegessen. Während ich ein Jahr dort lebte, fragte man mich regelmäßig, ob ich sie schon probiert hätte. Irgendwann war mir klar: Das muss etwas ganz Besonderes sein. Also suchte ich ein Restaurant auf, das mir empfohlen wurde, und bestellte sie, die mit Käse gefüllte Pizza. Als sie serviert wurde, machten meine Begleitung und ich große Augen. Wir kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, denn vor uns stand eine käsige, tomatige Pizzatorte. Als wir uns jeweils ein Stück davon nahmen, zogen sich lange Käsefäden von der Pizza bis auf unsere Teller. Wahnsinn! Es dampfte, es duftete, und wir schwebten nach dem ersten Bissen im Foodie-Himmel.

Um in den Genuss der Chicago Deep Dish Pizza zu kommen, musst du allerdings nicht in die USA reisen. Folge einfach diesem Rezept, um dir ein Exemplar zu Hause nachzubacken. Keine Sorge: Eine Pizza reicht aufgrund der üppigen Füllung locker für mehrere Personen. Wer mag, erweitert die Füllung um Gemüse wie Spinat, Paprika oder Brokkoli. Oder du belegst die Pizza mit Tomatenscheiben, um sie optisch aufzupeppen.

Übrigens: Auch die Detroit Pizza ist ein echter amerikanischer Klassiker. Wenn du ungewöhnliche Pizzen magst, können wir dir außerdem unsere Zucchini-Schüttelpizza oder unsere Wrap-Pizza mit Hüttenkäse, Tomaten und Ei empfehlen.