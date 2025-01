Diese Chili-Hackfleisch-Nudeln vertreiben den Winterblues

Es ist kalt, ungemütlich und die Stimmung war auch schon mal besser? Da hilft jetzt nur noch ein großer Teller Nudeln. Diese schnell gemachten Chili-Hackfleisch-Nudeln sind das perfekte Gericht für einen gemütlichen Abend an einem grauen Wintertag.

Winterliches Wohlfühlgericht: Chili-Hackfleisch-Nudeln

Nichts hilft besser dabei, trübe Gedanken zu vertreiben als ein großer Teller Nudeln, denn Pasta macht bekanntermaßen glücklich. Und da Nudeln fast immer in so gut wie jedem Vorratsschrank zu finden sind, ist dieses einfache Gericht wie gemacht für ein schnelles und unkompliziertes Abendessen, für das du nicht lange in der Küche stehen musst. Bevor es losgeht, besorgst du noch fix die fehlenden Zutaten. Das sind Rinderhackfleisch, Chili, Tomatenmark, passierte Tomaten, Zwiebel, Knoblauch und frischer Basilikum. Dann geht’s los!

Die Nudeln kochst du nach Packungsangabe bissfest. Zwiebel und Knoblauch schälst du und hackst sie anschließend klein. Brate das Hackfleisch krümelig an und nimm es erst einmal aus der Pfanne 🛒. Nun brätst du Zwiebel, Knoblauch und die Chili an, röstest das Tomatenmark mit und fügst passierte Tomaten und die Gewürze hinzu. Lass die Soße einige Minuten köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Dann gibst du das Hackfleisch wieder in die Pfanne.

Das besondere an den Chili-Hackfleisch-Nudeln ist aber nicht der pikant-würzige Geschmack, sondern das Topping. Das besteht aus frittierten Basilikumblättern. Dafür erhitzt du Pflanzenöl in einer Pfanne und frittierst die einzelnen Blätter darin. Lass sie anschließend auf Küchenkrepp abtropfen und serviere sie zusammen mit den Nudeln und der Chili-Hackfleisch-Soße. Wenn du magst, kannst du zusätzlich noch Parmesan über die Nudeln streuen. Lass es dir schmecken!

Chili-Hackfleisch-Nudeln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln nach Wahl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Chili

2 EL Olivenöl

300 g Rinderhack

1 EL Tomatenmark

400 g passierte Tomaten

1 TL Zucker

Salz und Pfeffer

Pflanzenöl zum Frittieren

1 Handvoll frische Basilikumblätter Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanleitung in einem Topf mit gesalzenem Wasser al dente.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab. Schneide beides klein. Entferne die Kerne der Chilis und schneide das Fruchtfleisch klein.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch bei mittlerer Hitze goldbraun an. Nimm es danach aus der Pfanne und stelle es zur Seite.

Gib die gehackte Zwiebel und den Knoblauch in die Pfanne und dünste sie glasig an. Füge die Chilistücke hinzu und brate sie ebenfalls kurz mit an.

Rühre das Tomatenmark ein und röste es leicht mit an.

Füge die passierten Tomaten, Zucker, Salz und Pfeffer hinzu. Lasse die Soße für etwa 10 Minuten köcheln, bis sie leicht eingedickt ist.

Fülle das Hackfleisch zurück in die Pfanne und lasse es in der Chili-Tomatensoße erwärmen.

Erhitze das Pflanzenöl in einer kleinen Pfanne. Frittiere die Basilikumblätter einzeln darin knusprig und lasse sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

Gieße das Nudelwasser ab. Verteile die Nudeln auf Teller, gieße etwas Soße darauf und serviere die Pasta mit den frittierten Basilikumblättern.

