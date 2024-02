Ein kleiner Drink zum Feierabend oder am Wochenende ist ab und zu in Ordnung. Aber ein Glas Wein oder ein Bier sind auf Dauer ein bisschen langweilig. Abwechslung bietet da ein frisch gemixter Cocktail. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Chili-Zitrus-Smash, der mit Chiliflocken ordentlich Schärfe in deinen Drink bringt?

So gelingt der Chili-Zitrus-Smash

Wenig Aufwand, große Wirkung: Um einen Chili-Zitrus-Smash zu zaubern, brauchst du nur ein paar Zutaten wie Limettensaft, Tequila, Chiliflocken, Ingwerbier und ein paar Eiswürfel. Das Ergebnis hat es aber in sich. Der Chili-Zitrus-Smash überrascht sowohl mit der Schärfe von Chili als auch dem sauren Aroma der Limetten. Durch die Zugabe von Ingwerbier bekommt der Cocktail eine prickelnde und leichte Note.

Wie viele andere Cocktails ist auch der Chili-Zitrus-Smash wandelbar. Wenn du ihm noch ein kleines Upgrade verpassen möchtest, kannst du am Glas als Highlight einen Salzrand kreieren. Solch ein Rand ist für einen Tequila-Cocktail weniger üblich, ist in Kombination mit den scharfen und sauren Noten des Drinks aber trotzdem passend. Wenn du Limetten-Chili-Salz verwendest, greifst du damit die Aromen des Drinks wieder auf und rundest den Geschmack des Cocktails wunderbar ab. Chili-Limetten-Salz bekommst du in asiatischen Supermärkten. Du kannst es alternativ aber auch schnell selber machen. Dafür brauchst du etwas Salz, getrocknete Chilischoten oder Chiliflocken und den Abrieb von Limetten. Mische einfach die Chiliflocken mit Salz und dem Limettenabrieb in einem Mörser möglichst klein. Dann den Rand der Gläser mit Limettensaft einreiben und durch das Chili-Limetten-Salz drehen.

Kleiner Tipp: Mach gern etwas mehr von dem Salz, denn das schmeckt auch zu Fisch und Fleisch hervorragend. Lass die Mischung aber gut durchtrocknen, bevor du sie in ein Glas füllst und im Kühlschrank aufbewahrst.

Stehen Cocktails mit frischen Aromen wie beim Chili-Zitrus-Smash in deinem Ranking persönlicher Lieblings-Drinks weit oben, möchten wir dir unseren Blutorangen Rosé Spritz ans Herz legen. Natürlich muss der Feierabend-Cocktail nicht immer mit Alkohol sein. Genauso lecker sind alkoholfreie Alternativen wie ein Ipanema oder ein alkoholfreier Aperol Spritz ohne Prozente, und davon dürfen es dann auch gern ein paar mehr Gläser am Abend sein.