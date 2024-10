Chorizo-Kroketten: knusprig-pikanter Genuss aus Spanien

Diese Chorizo-Kroketten versetzen dich sofort in den Süden Spaniens. Dort werden sie als Tapas oder einfach zum Genießen mit Freunden und Familie serviert. Die knusprige Hülle und das würzige Innere machen sie zu einem ganz besonderen Genuss, den du dir nicht entgehen lassen solltest. So einfach machst du sie!

Chorizo-Kroketten: einfach zubereitet, unwiderstehlich lecker

Kroketten haben in Spanien eine lange Tradition und gehören dort zu den beliebtesten Tapas. Ursprünglich stammen sie aus Frankreich, doch die Spanier haben das Gericht im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Die mit köstlichen Zutaten gefüllten Kroketten aus Kartoffelpüree oder Béchamelsauce findet man in jeder Bar und sie sind ein fester Bestandteil der spanischen Küche. Die Chorizo-Kroketten sind besonders in der Region Andalusien weit verbreitet, wo die würzige Wurst sehr beliebt ist.

Chorizo ist eine scharfe Paprikawurst und bildet das Herzstück dieses Rezepts. Sie stammt ursprünglich aus Spanien und Portugal und wird traditionell luftgetrocknet oder geräuchert. Ihr Geschmack reicht von mild bis scharf. In diesem Rezept verwenden wir eine eher milde Variante, damit die Schärfe der Chorizo den Kartoffelgeschmack nicht völlig überdeckt.

Schäle für die Zubereitung zuerst die Kartoffeln und schneide sie dann in Stücke. Anschließend kochst du sie in Salzwasser weich. Die Zeit kannst du nutzen, um die Wurst kleinzuschneiden und in einer Pfanne anzubraten. Reibe auch schon einmal den Käse. Nach dem Abreißen zerstampfst du die Kartoffeln und vermengst sie mit der Chorizo und dem Käse. Zum Schluss kommen noch Ei und ein Eigelb hinzu. Forme die Kartoffelmasse zu Kroketten und ziehe sie durch die Panierstraße. Alles, was du dann noch tun musst, ist die Chorizo-Kroketten in Öl auszubacken.

Mit diesem Rezept holst du dir das Beste aus der spanischen Küche direkt auf den Tisch. Worauf wartest du also noch?

Wir bleiben kulinarisch in Spanien und fügen unserem Buffet noch Patatas Bravas und Zorongollo hinzu. Sollen es doch lieber Kroketten sein, probiere diese Käse-Mais-Kroketten aus der Pfanne. Bei Leckerschmecker findest du aber selbstverständlich auch das Rezept für klassische Kartoffelkroketten.