Leckeres Verwöhngericht: Chorizo-Nudeln in cremiger Soße

Soll es mit dem Essen mal wieder schnell gehen, sind Chorizo-Nudeln unser Geheimtipp. Bei diesem Gericht trifft die würzige spanische Wurst auf eine cremige Pasta-Soße und das in nur 20 Minuten. Länger brauchst du nämlich nicht, um alle Zutaten in ein leckeres Abendessen zu verwandeln.

Schnelle Feierabendküche: Chorizo-Nudeln

Kommst du hungrig von der Arbeit nach Hause, dann muss es mit dem Kochen schnell gehen. Zum Glück gibt es leckere Gerichte, die du in kurzer Zeit zubereiten kannst. Diese Chorizo-Nudeln zum Beispiel sind ein solches Gericht. In 20 Minuten sind sie bereit zum Essen.

Für die Chorizo-Nudeln benötigst du nicht viele Zutaten. Salz, Pfeffer und Olivenöl hast du wahrscheinlich bereits zu Hause. Zusätzlich brauchst du noch die spanische Chorizo-Wurst, Nudeln, Frühlingszwiebeln, Rotweinessig, Petersilie, Tomatenmark und Crème fraîche. Hast du alles beisammen, kann es losgehen.

Koche zuerst die Nudeln bissfest. Währenddessen hast du Zeit, dich um die Soße zu kümmern. Hierfür schneidest du die Wurst in Scheiben und die Frühlingszwiebeln in Ringe. Brate die Chorizo in Olivenöl an, bis diese leicht knusprig ist. Gib anschließend auch die Frühlingszwiebeln dazu und dünste sie mit an. Sie dürfen dabei leicht braun werden. Haben sie Farbe angenommen, löschst du sie mit Rotweinessig ab, rührst das Tomatenmark mit ein und schöpfst 250 Milliliter Nudelwasser ab, das du ebenfalls mit in die Pfanne gibst. Jetzt rührst du noch die Crème fraîche unter.

Sind die Nudeln gar, gießt du sie ab und füllst sie in die Pfanne um. Verrühre alles gut miteinander. Dein Essen ist jetzt fast fertig. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab, streue Petersilie darüber und lass es dir schmecken.

Zum Feierabend muss es nicht immer eine schnelle Stulle sein. Leckere Ideen für die Feierabendküche gibt es selbstverständlich auch bei uns. Wer Pasta liebt, freut sich auch über einen dampfenden Teller Nudeln mit Tomaten-Sahnesoße. Eine Reispfanne mit Gemüse dauert maximal 30 Minuten. Entdecke zusätzlich diese Ideen für Feierabendgerichte, bei denen auch Fleischfans auf ihre Kosten kommen.