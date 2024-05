Dieser Kuchen ist extra saftig: Cola-Kuchen aus der Kastenform

Es gibt den Fanta- und den Selterskuchen. Da liegt es auf der Hand, dass es auch einen Cola-Kuchen gibt. Wie der gebacken wird und welche Zutaten du für ihn brauchst, erfährst du bei Leckerschmecker.

So backst du einen Cola-Kuchen

Auf den ersten Blick sieht dieser Kuchen aus wie ein ganz gewöhnlicher Schoko-Kuchen. Aber nur auf den ersten. Spätestens, wenn du ein Stück abbeißt, merkst du, dass hier eine besondere Zutat, nämlich Cola, verarbeitet wurde. Wenn du wissen möchtest, wie du den Cola-Kuchen nachbacken kannst, kommt hier das Rezept.

Erhitze zuerst die Cola zusammen mit der Butter. Die Flüssigkeit sollte dabei warm werden, aber nicht kochen. Danach rührst du mit einem Schneebesen den Backkakao unter und lässt den Topfinhalt gut abkühlen.

Währenddessen ist der Teig an der Reihe. Fülle Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel, vermenge alles gut miteinander. Dann kommt auch schon die Cola-Kakao-Mischung hinzu. Jetzt rührst du mit einem Mixer die Eier nacheinander unter. Dabei sollte ein glatter Teig entstehen. Den füllst du in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform und stellst ihn anschließend für etwa 40 Minuten auf mittlerer Schiene bei 180 °C in den Backofen. Mache kurz vor Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe, um zu testen, ob der Teig durch ist. Bleibt nichts mehr am Stäbchen hängen, kann der Kuchen aus dem Ofen. Ansonsten kann er noch ein paar Minuten länger backen.

Für die Glasur hackst du Schokolade und lässt sie mit Butter über einem Wasserbad schmelzen. Die streichst du auf den vorher vollständig abgekühlten Kuchen.

Durch die Verwendung von Cola enthält der Kuchen Koffein. Deshalb sollte er nicht von Kindern gegessen werden. Eine gute Alternative ist, koffeinfreie Cola zu verwenden. Dann können alle bedenkenlos ein Stück genießen.

Hast du den Cola-Kuchen ausprobiert, dann darfst du dir den Kuchen mit Fanta ebenfalls nicht entgehen lassen. Den Fanta-Kuchen gibt es übrigens auch als Fanta-Waffeln. Ein Klassiker aus der DDR ist der Selterskuchen, der schnell gemacht ist und herrlich saftig schmeckt.