So bringst du Stadion-Feeling nach Hause: Corn Dogs zur EM

Die Fußball-EM der Männer ist fast vorbei. Was könnte für die letzten Spiele besser passen, als ein köstlicher Snack, der einfach zuzubereiten ist und Groß und Klein begeistert? Corn Dogs sind die perfekte Wahl! Ihre knusprige Hülle und herzhaftes Inneres bringen Stadion-Atmosphäre direkt zu dir nach Hause.

So machst du perfekte Corn Dogs

Corn Dogs haben ihren Ursprung in den USA und sind dort ein beliebter Snack auf Jahrmärkten und bei Sportveranstaltungen. Sie bestehen aus Würstchen, die in einem Maisteigmantel frittiert werden.

Für die Fußball-EM ist der Snack am Spieß ideal, da er sich leicht in der Hand halten lässt und somit perfekt für gesellige Runden vor dem Fernseher geeignet ist. Kein Besteck nötig – einfach genießen und mitfiebern!

Für den Teig der Corn Dogs benötigst du Maismehl, Weizenmehl, Buttermilch, Eier, etwas Backpulver und Gewürze. Außerdem brauchst du natürlich noch Wiener Würstchen und Schaschlikspieße.

Die Zubereitung ist dann denkbar einfach. Du vermischst die Zutaten, bis ein glatter Teig entsteht. Die Würstchen steckst du dann auf Holzspieße, ummantelst sie mit dem Teig und frittierst sie in heißem Öl, bis sie goldbraun sind. Serviere die Corn Dogs mit deinen Lieblingssoßen wie Ketchup, Senf oder einer würzigen BBQ-Soße.

Corn Dogs zur Fußball-EM sind nicht nur lecker, sondern auch gesellig. Du kannst sie im Voraus vorbereiten und während des Spiels einfach nochmal aufwärmen. Das erspart dir Stress in der Küche und du kannst das Spiel in vollen Zügen genießen. Zudem sind Corn Dogs dank des handlichen Formats auch ein toller Snack für Kinder.

Ein paar Spiele stehen bei der Fußball-EM noch an. Serviere deinen Gästen bei der Viewing-Party doch auch noch Salami-Chips mit Käsedip oder Zwiebelringe in Bierteig.

Und so lecker und schnell gemacht sind die Käsestangen aus Blätterteig.