Knuspriger EM-Snack: Zwiebelringe in Bierteig

Das ganze Land ist im EM-Fieber – spätestens seit es die deutsche Nationalmannschaft ins Viertelfinale geschafft hat. An einem spannenden Fußballabend mit Freunden dürfen die passenden Snacks auf keinen Fall fehlen. Wir zeigen dir heute, wie du Zwiebelringe im Bierteig zu Hause selber machen kannst.

So machst du die Zwiebelringe in Bierteig

Zwiebelringe in Bierteig sind der ideale Snack für die Fußball-EM. Sie lassen sich gut vor- und schnell zubereiten, sodass du mehr Zeit hast, das Spiel zu genießen. Der Bierteig verleiht den Zwiebelringen eine besondere Note und sorgt für eine knusprige Kruste. Auch lecker: die dezente Malznote des Biers.

Rühre den Teig aus Bier, Eiern, Mehl und Salz an und stelle ihn danach für 30 Minuten kalt. Schäle währenddessen schon mal die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Anschließend erhitzt du Öl in einem Topf, ziehst die Zwiebeln durch den Teig und frittierst sie kurz im heißen Öl. Fertig sind die knusprigen Zwiebelringe in Bierteig. Serviere sie mit verschiedenen Dips wie Aioli, Ketchup oder einer würzigen BBQ-Soße.

Dieser EM-Snack ist nicht nur lecker, sondern auch einfach zuzubereiten, was ihn ideal für spontane Fußballabende macht. Deine Gäste werden begeistert und die Zwiebelringe ganz schnell aufgefuttert sein.

Damit du genug Snacks für deine EM-Party hast, zeigen wir dir, wie du leckere Käsestangen aus Blätterteig selber machen kannst. Toll ist auch der Bratwurst-Hotdog. Eine etwas gesündere Snackvariante sind die Erdbeer-Chips.