Bratwurst-Hotdog: schneller Snack für die EM-Party

Hat dich auch das EM-Fieber gepackt? Wenn du die Spiele zu Hause und nicht in einem Biergarten schaust, dann dürfen auch in dein eigenen vier Wänden die passenden Snacks wie dieser Bratwurst-Hotdog nicht fehlen. Der ist fix zubereitet und vereint einen einfachen Snack mit deutscher Hausmannskost. So wird’s gemacht.

So wird aus einer einfachen Bratwurst ein Bratwurst-Hotdog

Du erwartest Gäste zum nächsten EM-Spiel bei dir zu Hause? Dann verwöhne sie unbedingt mit diesem leckeren Bratwurst-Hotdog. Dafür benötigst du Bratwürste, Sauerkraut, Senf, Bier und ein paar Gewürze.

Brate zuerst die Würstchen in einer Pfanne an. Tipp: Findet die Party draußen statt, kannst du die Wurst auch auf dem Grill braten. Das bringt zusätzlich rauchige Aromen in das Gericht.

Ist die Bratwurst gegart, kochst du in der gleichen Pfanne das Sauerkraut gar. Schäle und schneide dafür zunächst eine Zwiebel in Würfel und dünste sie glasig. Danach karamellisierst du einen Esslöffel Zucker in der Pfanne. Füge dann das Sauerkraut, ein Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Salz, Pfeffer, Kümmel und Bier hinzu und koche es für 20 Minuten, bis es gar ist.

Danach schneidest du die Brötchen auf. Achte darauf, sie nicht ganz aufzuschneiden. Die obere und untere Hälfte sollte an einer Längsseite noch miteinander verbunden sein. Lege eine Bratwurst hinein, bestreiche sie mit Senf und gib etwas Sauerkraut hinein.

Welche Brötchen du für den Hotdog auswählst, bleibt deinem Geschmack überlassen. Zum Snack passen sowohl knusprige Baguette-Brötchen als auch klassische Hotdog-Brötchen. Ein Laugengebäck schmeckt ebenfalls dazu.

Da mitfiebernde Fans von nur einem Bratwurst-Hotdog nicht satt werden, gibt es bei Leckerschmecker noch weitere EM-Party-Snacks. Serviere auch diese Blätterteig-Lachs-Schnecken oder gefüllte Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen. Ein Klassiker, der auf keiner Feier fehlen darf: Würstchen im Schlafrock.