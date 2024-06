Fingerfood für die EM: gefüllte Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen

Mit den Händen isst man nicht? Von wegen! Manchmal ist das sogar ausdrücklich erwünscht, etwa bei unseren Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen. Die lieben wir schon morgens zum Frühstück, denn sie sorgen für Abwechslung von Müsli, Käsebrötchen und Co. Wenn du Lust auf ungezwungenen Genuss am Morgen hast, solltest du schon einmal die Pfanne rausholen und am besten sofort loslegen!

Fingerfood fürs Frühstück: Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen

Für die Zubereitung der Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen brauchst du nicht einmal eine halbe Stunde. Perfekt für alle Morgenmuffel, die lieber noch ein paar Minuten länger im Bett bleiben wollen. Noch besser: Brate die Pfannkuchen schon am Vorabend und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank. Dann geht’s morgens noch schneller. Erwärme sie noch einmal oder bestreiche sie direkt mit der Creme, denn auch kalt schmecken die Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen echt lecker.

Natürlich kannst du die Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen auch zum Mittag oder Abendessen servieren. Außerdem machen sie sich gut auf einem Partybuffet. Wer möchte, kann sogar die Füllung abwandeln und etwa mit (Veggie-)Lachs aufpeppen. Auch Babyspinat oder Feldsalat schmecken toll darin, ebenso wie geraspelte Möhren. Und süß sind die Pfannkuchen-Röllchen sowieso ein Genuss.

Übrigens lassen sich unsere Pfannkuchen-Frischkäse-Röllchen komplett vegan zubereiten. Wähle statt Milch, Frischkäse und Crème fraîche einfach pflanzliche Alternativen und brate den Teig in veganer Butter aus.

Was man aus Pfannkuchen nicht alles zaubern kann! Angelehnt an die beliebte italienische Vorspeise Caprese sind unsere Pfannkuchen mit Tomaten und Mozzarella. Die koreanischen Pfannkuchen Hotteok sind aktuell in aller Munde. Ebenfalls süß sind unsere Bratapfel-Pfannkuchen, während diese Spinatpfannkuchen herzhaft daherkommen. Für welche Variante schlägt dein Schlemmerherz?